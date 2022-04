Política Sumario 13/13 Las defensas del 13/13 recurrirán ante el TS por "vulnerar derechos fundamentales" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEdia Última actualización: 06/04/2022 13:05 (UTC+2) Publicado: 06/04/2022 12:25 (UTC+2) Los abogados de Zulueta, Enparantza, Zuriarrain y Sarriegi consideran que la sentencia de la Audiencia Nacional "valida la intervención opaca del CNI, las torturas, los registros viciados de nulidad y el principio de 'Non bis in idem' (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho)". Escuchar la página Escuchar la página

Las defensas de los cuatro abogados condenados (Arantza Zulueta, Jon Enparantza, Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi) por la Audiencia Nacional en el sumario 13/13 han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS), al considerar que esta "vulnera derechos fundamentales". En su opinión, el fallo "valida también las torturas, los registros viciados de nulidad y el principio de 'Non bis in idem' (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho)".

La Audiencia Nacional condenó a los cuatro abogados a casi 18 años de prisión acusados de un delito de integración en organización terrorista. La sección cuarta de lo Penal de la Audiencia acusó a Zulueta, Enparantza, Zuriarrain y Sarriegi de "constituir el frente jurídico de ETA, Halboka, cuya finalidad esencial era la de controlar a los presos".

Los abogados de la defensa, Aiert Larrarte, Jone Goirizelaia y Alfonso Zenon, han comparecido esta mañana en Bilbao para realizar una lectura jurídica de la sentencia, que según han denunciado, les fue notificada por los medios de comunicación.

La abogada Jone Goirizelaia ha afirmado que la sentencia "no supera los déficits de vulneraciones de derechos humanos que desde el inicio hemos venido denunciando" y ha citado que la Audiencia Nacional ha validado con el fallo los registros "viciados de nulidad", la intervención de comunicaciones "sin garantías" o "las declaraciones bajo torturas". Además, han criticado que el tribunal no ha tenido en cuenta "la realidad social", con ETA ya extinta.

"Intervención opaca del CNI"

En su opinión, la sentencia "hace una interpretación a favor de la tesis condenatoria de lo que la Guardia Civil, en sus informes, y el CNI han planteado". Los letrados han denunciado que los más de 500 folios de la sentencia, la Audiencia se "limita a resumir y a trasladar las actas del juicio, pero luego no analiza las pruebas y se olvida de algunas presentadas por la defensa".

Goirizelaia ha destacado que la resolución reconoce que el CNI participó, algo que según la defensa, se hizo "de manera ilegal". Además, ha denunciado que el fallo admite que los teléfonos de los abogados investigados estaban intervenidos, pero "lo da por bueno".

"No quiso desclasificar los documentos, no se consiguió a llevar a declarar al juicio a las personas que participaron en esa intervención. La evidencia es clara, hubo una intervención de comunicaciones que no se hizo con las garantías y requisitos que establece la Ley, y la sentencia las utiliza y las da por buenas", ha manifestado.

También ha recordado que la operación se inició con un seguimiento al que fuera jefe de ETA, David Plá, "y se sitúa ahí el origen del procedimiento", cuando durante el acto de vista oral "queda claro que eso no pasó".

Por todo ello, han anunciado que presentarán recurso de casación ante el Supremo, al estimar que la sentencia "puede y debe ser corregida".