Política

Euskadi Irratia

Antigüedad: 'Los derechos de los presos no pueden estar condicionados'

Redacción

02/05/2012

"Ebro es una frontera brutal; entienden poco en Madrid sobre el nuevo tiempo político de Euskal Herria", ha manifestado el ex diputado de Amaiur en el Congreso Iñaki Antigüedad.

El ex diputado de Amaiur en el Congreso, Iñaki Antigüedad, se ha referido en una entrevista en Euskadi Irratia al plan de reinserción del Gobierno y cree que "todavía faltan muchos detalles". "Los derechos de los presos no pueden estar condicionados", por eso, para el ex diputado de Amaiur no es aceptable. En este sentido, ha mencionado el segundo punto de la declaración de Aiete: "Que comprueben los Gobiernos que esto no tiene vuelta atrás, esa es la mejor garantía".



Por eso, Antigüedad espera "más pasos". "Aquí y en Madrid nos dicen que no es suficiente, pero nosotros también estamos deseando decirles que lo de ellos tampoco lo es", ha afirmado, y ha pedido más movimientos.



Por otro lado, Iñaki Antigüedad se ha referido a la elección que ha tenido que hacer entre su cargo en el Congreso y su puesto de profesor en la universidad: "Según el estatuto de los diputados, los dos trabajos son incompatibles, aunque en otros caso no ponen ninguna pega, cuando se trata de universidades privadas, por ejemplo". Sin embargo, cree que otros temas son más importantes, como el rechazo a que Amaiur tuviese grupo propio, por ejemplo.



En este sentido, ha contado cómo ha vivido el conflicto vasco en el Congreso. "Ebro es una frontera brutal", ha dicho, "es muy diferente la percepción del Ebro para arriba o para abajo". Por eso, cree que "Amaiur es un importante embajador en Madrid de la nueva era política".



Respecto a los casos Bateragune y Sortu, Antigüedad cree que "Sortu debería ser legal y el juicio de Bateragune no debería existir"

Por último, se ha referido a la reivindicación que este fin de semana ha hecho Amaiur a favor de otro modelo socioeconómico. "Hay alternativas", ha defendido, y por eso, ha reivindicado un "cambio radical" del actual modelo.