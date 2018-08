Política

Carta abierta

Garzón: 'Empiezo a tener miedo del secretario de Estado de Seguridad'

Redacción

03/05/2012

El exjuez de la Audiencia Nacional se refiere así a la decisión del secretario de Estado de Seguridad de reducirle la protección y retirarle el coche blindado que tenía asignado.

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha responsabilizado de su seguridad al secretario de Estado en esta materia Ignacio Ulloa, de quien asegura que empieza a "tener miedo", así como de sus "métodos y de su comportamiento".



En una carta abierta fechada en Bogotá el pasado 30 de abril y que este jueves publica El País, Garzón se refiere así a la decisión del secretario de Estado de Seguridad de reducirle la protección y

retirarle el coche blindado que tenía asignado.



Tras responsabilizar a Ulloa de su seguridad, Garzón considera que la decisión tomada puede "revertir en perjuicios irreparables" para su integridad y le advierte "enhorabuena por facilitar el trabajo a quien quiera buscarme".



En la carta, Garzón se refiere a las declaraciones hechas por el secretario de Estado a un medio de comunicación sobre el servicio de escolta que ha decidido establecer para su protección y califica las mismas como "bochornosas".



El exmagistrado, que señala que no alcanza a comprender "cuáles son las razones" que tiene contra él el secretario de Estado, "si son políticas, ideológicas o de otro orden", critica por qué ningún miembro del Ministerio del Interior le ha informado de por qué se le eliminaba la escolta.



"He intentado conocer las razones de su departamento, solicitándolas a los responsables policiales, los cuales simplemente me indicaron que se eliminaba el dispositivo de seguridad que tenía por una orden suya, pero ninguno me ha comunicado las causas", asegura Garzón.



Además, el exjuez de la Audiencia Nacional revela que nunca ha tenido "miedo de los terroristas", ni de lo que puedan hacerle, y recuerda que ha hecho su trabajo "sin escoltas y con escoltas" y daría su vida "sin dudarlo", si con ello contribuyera al bienestar de la sociedad.