Política Entrevista en Radio Euskadi El PNV reclama a Núñez Feijóo que se ponga "de frente, y no de perfil" ante Vox Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Publicado: 18/04/2022 10:25 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2022 12:55 (UTC+2) En la línea de lo apuntado ayer por Andoni Ortuzar, la diputada jeltzale, Josune Gorospe, considera que, frente a la "dureza" que muestra con el lehendakari, EH Bildu no está siendo "lo suficientemente contundente" con Pedro Sánchez.

La diputada del PNV en el Congreso de los Diputados, Josune Gorospe, ha reclamado al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ponga "de frente, y no de perfil" ante Vox y no pacte, como ha ocurrido en Castilla y León, con "formaciones que no cumplan con indicadores democráticos". En su opinión, los 'populares' no están teniendo en cuenta los "riesgos" que supone dar espacio al partido de Santiago Abascal.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Gorospe también se ha referido a las críticas que hacía ayer, durante la celebración del Aberri Eguna, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, a EH Bildu. La diputada jeltzale ha asegurado que, frente a la "crítica dura" que recibió Urkullu por parte de la coalición abertzale en el pleno monográfico del Parlamento Vasco, EH Bildu no está siendo "lo suficientemente contundente" con las políticas que está llevando a cabo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Por último, cuestionada por las medidas que se están tomando por parte del Ejecutivo central en torno a la escalada de precios de la gasolina o la electricidad, Gorospe ha pedido dos cosas a Sánchez. Por una parte, que tenga en cuenta las "propuestas con carácter proactivo que se hacen por parte de los partidos", entre ellos el PNV. Según la diputada, "no hay tiempo que perder, no es tiempo de florituras, es tiempo de resolver la precariedad económica" de la ciudadanía. Por otra parte, ha reclamado que se les dé "más tiempo para poder analizar esas medidas y poder proponer cambios, ya que de esta manera, el ambiente político sería más positivo y sólido".