Urkullu exige "explicaciones urgentes" al Gobierno español ante el espionaje a políticos EITB MEDIA Publicado: 19/04/2022 13:09 (UTC+2) Última actualización: 19/04/2022 13:37 (UTC+2) El lehendakari considera de "extrema gravedad" las informaciones publicadas sobre presuntos casos de espionaje a líderes institucionales y políticos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, considera de "extrema gravedad" las informaciones publicadas sobre presuntos casos de espionaje a líderes institucionales y políticos. En este sentido, ha exigido al Gobierno español una "explicación urgente". El Ministerio del Interior, por su parte, niega su relación con la empresa gestora de Pegasus.

En un mensaje publicado este martes en sus redes sociales, Urkullu ha señalado que, si las revelaciones son ciertas, "constituirían una grave intromisión tanto en la privacidad como en el sistema institucional y político". Por ello, ve "necesaria una clarificación transparente y completa" para que este tipo de situaciones no pueda producirse en un Estado de Derecho.

En su publicación Urkullu ha señalado, asimismo, que espiar a quien piensa de forma diferente constituye un "ataque a los principios de un sistema democrático con garantías".

Según una investigación publicada por el diario The New Yorker y el centro de investigación de la Universidad de Toronto The Citizen Lab, al menos 65 políticos independentistas catalanes y vascos y su entorno han sufrido intentos de espionaje, entre ellos, Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu.

Al igual que el lehendakari, el diputado de EH Bildu ha denunciado que el Gobierno español "está tardando" en aclarar el presunto espionaje de 2020 por el software Pegasus y ha avanzado que tomará "todas" las medidas jurídicas y políticas oportunas.