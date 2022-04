Política presos El PSOE insiste en que "le repugnan" los recibimientos a expresos pero descarta prohibirlos Agencias | EITB MEDIA Publicado: 20/04/2022 13:19 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 13:19 (UTC+2) UPN instaba al Gobierno español a modificar las leyes para prohibir estos actos, pero la medida ha sido rechazada con los votos de los socialistas y jeltzales. Escuchar la página Escuchar la página

El PSOE ha defendido este miércoles en el Senado su respaldo a las víctimas del terrorismo y ha dejado claro que le "repugnan" los recibimientos a expresos de ETA, pero no ha respaldado la moción de UPN que insta al Gobierno español a modificar las leyes para prohibir estos actos.

La petición, votada en el seno de la Comisión de Interior, ha recibido el apoyo de PP, Vox y Ciudadanos. PSOE y PNV han votado en contra.

La senadora del Grupo Vasco, Almudena Otaola, ha opinado que, si bien está de acuerdo en que los recibimientos "no son éticos", su celebración está amparada por el derecho de manifestación y su eventual prohibición está reglada en el Código Penal sobre los delitos de enaltecimiento. "Lo que se pretende es una aberración jurídica porque se propone una prohibición aunque no suponga delito", ha defendido Otaola.

Para el PSOE, la moción propuesta por UPN no es más que la unión de los partidos de derecha para "dar cera" al ejecutivo, a Interior y al PSOE. "Ahí no nos van a encontrar, porque nosotros apoyamos a las víctimas. No hagan discrepancia en los que deberíamos estar de acuerdo todos", ha enfatizado el senador Alfonso Gil antes de recordar que han sido los socialistas lo que han impulsado el centro memorial, las unidades didácticas o la recuperación de los espacios públicos.