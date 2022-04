Pedro Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelenski

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha llegado a Kiev, para mantener una reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Además, junto al presidente español, viaja también la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Tras el encuentro, los tres mandatarios realizarán una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación.

Just arrived to Kyiv.



Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY