ELECCIONES EN FRANCIA Hoy finaliza la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 22/04/2022 07:54 (UTC+2) Última actualización: 22/04/2022 08:56 (UTC+2) Emmanuel Macron ha advertido de los peligros de la ultraderecha en un mitin en Saint-Denis (París). Marine Le Pen, por su parte, ha prometido ser "la presidenta del poder adquisitivo" en el último mitin de campaña en Pas-de-Calais.

Macron y Le Pen se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. EFE

Este viernes finaliza la campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, de cara a los comicios de este domingo en los que el actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, parte como favorito frente a la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen.

El presidente de Francia y candidato a la reelección este domingo, Emmanuel Macron, cerrará hoy su campaña en Figeac, al sur del país, donde en la primera vuelta ganó por delante de Jean-Luc Mélenchon.

Ayer, jueves, Emmanuel Macron, visitó Saint-Denis, uno de los bastiones de la izquierda en la periferia parisina, y alertó de que Marine Le Pen entraña el riesgo de "una guerra civil" en Francia. El de Le Pen -añadió- es "un programa de guerra civil, de discordia, si se aplica en serio", a la vez que lo tildó de "incoherente".

Macron ya había apuntado del peligro de una guerra civil en el debate del miércoles, cuando la candidata de la ultraderecha había defendido una ley para prohibir el velo islámico en los espacios públicos como en el transporte público o en la calle. El jefe de Estado y candidato estimó que esa medida es contraria al principio de laicidad de Francia.

El dirigente liberal negó además las acusaciones de "arrogancia" por su postura en el debate ante Le Pen y aseveró que está en contacto con la gente de a pie "todos los días".

Marine Le Pen promete ser "la presidenta del poder adquisitivo" en el último mitin de campaña

En el último mitin de campaña en Arras, Pas-de-Calais, la candidata ultraderechista a la presidencia francesa, Marine Le Pen, prometió este jueves ser "la presidenta del poder adquisitivo".

"Pueblo de Francia: ha llegado la hora de levantarte y de unirte contra la oligarquía", proclamó Le Pen ante unos 4000 seguidores.

En un discurso de casi 45 minutos, Le Pen criticó la actitud a su juicio "condescendiente" y "arrogante" que adoptó Macron en el debate televisivo del miércoles.

Según Le Pen, esa actitud fue "una confirmación de la personalidad de Emmanuel Macron (...) al que no le gustan los franceses, y en particular los que no están de acuerdo con su política".

Arras es una ciudad del departamento de Pas-de-Calais con un pasado industrial y minero, donde en la primera vuelta de las presidenciales se impuso la candidata de la ultraderecha.