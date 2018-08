Política

Basagoiti, dispuesto a pactar 'un final ordenado' con el PSE

08/05/2012

Insiste en que el motivo de plantear un adelanto electoral es que el lehendakari, en lugar de gestionar el Gobierno Vasco, "está centrado en hacer de portavoz de las críticas al Ejecutivo de Rajoy".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha reiterado que debe haber un adelanto electoral en Euskadi y ha expresado su disposición a "pactar" con el PSE "un final ordenado" de la legislatura.

En una entrevista en la cadena Ser, Basagoiti, que ha planteado "hacer un calendario distinto" para los meses que le quedan al Gobierno Vasco, ya que "no tendría ningún sentido estar nueve meses más con un gobierno cuyo único modus vivendi es hacer oposición a otro gobierno".

Basagoiti ha dicho que el acuerdo que su partido rubricó con el PSE al inicio de la legislatura está "definitivamente agotado" desde el momento en que Patxi López "optó" por "hacer la política de la calle Ferraz" y "la crítica permanente" al Gobierno de España.

"Quizás les ha sorprendido un poco mi declaración, pero esto no daba más de sí", ha sentenciado Basagoiti.

Ha recordado que el acuerdo entre populares y socialistas vascos se hizo para "traer normalidad a Euskadi y no para hacer política de partido" y si el Gobierno Vasco planeaba recurrir las medidas de ajuste del Ejecutivo de Mariano Rajoy, "por lo menos, podía haberlo comentado" con el PP que le apoya en el Parlamento.

Además, ese acuerdo PP y PSE recogía también el objetivo de mejorar las relaciones con el Gobierno central, ya que no lo habían hecho anteriores gobiernos nacionalistas y ha instado a no retroceder a "la crispación y el enfrentamiento constante entre instituciones".

El planteamiento del PNV de que el lehendakari presente una cuestión de confianza ante el Parlamento, "no tiene mucho recorrido", según el PP, porque la tiene que plantear el propio lehendakari y si éste no quiere someterse a ella, no hay nada que hacer.

Basagoiti ha opinado que "no sería bueno para el país, ante la difícil situación económica y social" que los socialistas que empeñaran en "quedarse su sillón" hasta el final de la legislatura.