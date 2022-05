Política Entrevista en Radio Euskadi Enrique Maya insta a Geroa Bai a unirse "en contra de los populismos", en referencia a Podemos y EH Bildu Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Publicado: 03/05/2022 10:18 (UTC+2) Última actualización: 03/05/2022 10:56 (UTC+2) El alcalde de Pamplona dice no tener decidido si será candidato en las próximas elecciones municipales y asegura que tampoco está claro si concurrirán como UPN o Na+. "Será una decisión de última hora, está todo abierto", ha sostenido. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: "Populismoen kontra indarrak batzeko" deia egin dio Enrique Mayak Geroa Bairi, Podemos eta EH Bildu ahotan

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha "invitado a reflexionar" al PNV, en la medida de que está integrado en la coalición Geroa Bai, sobre la necesidad de "evitar los populismos, y unirse en contra" de los "gobiernos populistas" que, en su opinión, existen actualmente en Navarra y España, y que "son muy mala cosa".

Según Maya, los jeltzales deberían "preocuparse" porque el modelo de gobierno que hay en Navarra "podría darse en Euskadi" y ha tenido la mano a Geroa Bai a ponerse "de acuerdo en lo esencial que es el modelo económico y político".

El líder regionalista ha hablado en clave electoral a un año de las elecciones municipales y forales en una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi. Sin embargo, no ha aclarado si será candidato a la reelección a la Alcaldía de Pamplona ni si concurrirá bajo la marca Navarra Suma (Na+, coalición conformada por UPN, Ciudadanos y PP navarro) o si lo harán como UPN.

Sobre su posible candidatura, ha asegurado que "no es el momento todavía, yo estoy centrado en el día a día, y no estoy en esa clave", aunque ha admitido que no es "por falta de fuerzas; hay que hacer un análisis más global de las cosas". Respecto a la marca electoral, ha confesado que tiene una "visión compleja" ya que cree que como coalición "sumamos más" pero le da "pena que desaparezca la marca de UPN". Según Maya, "la política está tan difícil que es difícil aventurar nada", por lo que ha vaticinado que será "una decisión de última hora".

El político de UPN se ha mostrado "dolido" por lo ocurrido con Sayas y Adanero, expulsados del partido por romper la disciplina de voto en la votación de la reforma laboral, y ha dicho que es "malo" que impulsen una nueva plataforma "que aunque no creemos que vaya a tener un efecto electoral, no va a quitar votos".

Por último, en clave sanferminera, ha confesado tener "una enorme ilusión" por celebrar las fiestas y ha advertido de que "no caben unos sanfermines a medias", por lo que estos se celebrarán "con toda normalidad".