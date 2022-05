Política Cataluña Puigdemont no se presentará a la reelección para ser presidente de Junts agencias | eitb media Publicado: 03/05/2022 10:24 (UTC+2) Última actualización: 03/05/2022 10:26 (UTC+2) El congreso que elegirá la nueva dirección del partido se celebrará el 4 de junio. Las candidaturas a la presidencia deberán ser presentadas antes del próximo martes. Escuchar la página Escuchar la página

Puigdemont, en una imagen del año pasado. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Puigdemont ez da berriro aurkeztuko Juntseko presidente izateko

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no se presentará a la reelección para ser presidente de Junts en el congreso que el partido celebrará el 4 de junio en Argelers (Francia).

"Ahora es necesario, a mi entender, que el partido tenga una nueva presidencia. Que participe permanentemente de las reuniones ejecutivas, que participe a fondos de las decisiones políticas que sea necesario tomar. Por ello no presentaré mi candidatura a la renovación de la presidencia del partido, aunque me gustará mucho y me sentiré honrado de poder despedirme como presidente de manera presencial, a vuestro lado", ha dicho en una carta a la militancia.

En el escrito, asegura que Junts es su partido y anuncia que la ejecutiva ha acordado convocar el congreso de la formación el 4 de junio, en que se elegirá a la nueva dirección.

Ahora, las candidaturas a la presidencia deberán ser presentadas antes del próximo martes.