Política Congreso PSOE, PP, Vox y Cs rechazan la comisión de investigación sobre el espionaje I. G. | eitb media Publicado: 03/05/2022 13:39 (UTC+2) Última actualización: 03/05/2022 14:31 (UTC+2) Aizpurua ha pedido a Sánchez que "no escurra el bulto" y Esteban ha reiterado la necesidad de aclarar el espionaje a independentistas. Rufián ha avisado de que este hecho "se puede cargar la legislatura". No obstante, Sánchez deberá comparecer en en pleno para dar explicaciones.

Sánchez, no obstante, deberá comparecer para dar explicaciones. Foto de archivo: EFE

PSOE, PP, Vox y Ciudadanos han rechazado en la la Junta de Portavoces de Congreso la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos a través del programa "Pegasus", como habían solicitado Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno.

No obstante, en la misma reunión se ha votado la petición de los partidos independentistas, junto con Más País y Compromís, para que el presidente del Gobierno compareciese en el Pleno del Congreso por el caso del espionaje, y aunque en este caso el PSOE y Unidas Podemos han votado juntos, no han podido evitar la citación de Sánchez, que sí ha sido apoyada por el PP. Queda pendiente de poner fecha, pero el PSOE insiste en que es mejor esperar a las explicaciones prometidas del CNI y de Defensa.

Tras producirse el rechazo, Pablo Echenique, ha indicado que se equivocan al rechazar esta comisión que en principio se registró para aclarar el supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas y nacionalistas, entre catalanes y vascos.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido al Gobierno de Sánchez que no "escurra el bulto" ni "eche balones fuera" para investigar el espionaje político a través de todas las vías posibles, incluyendo una comisión de investigación pública en la Cámara.

En una rueda de prensa, la portavoz de EH Bildu ha dicho que si ha habido espionaje político sin autorización judicial, el Gobierno español "es responsable por acción o por omisión, por no tener bajo control las cloacas del Estado".

Así funciona Pegasus, el programa espía que ha infectado los móviles de independentistas

¿¿ El Gobierno está actuando torpemente ante el espionaje político masivo a independentistas.@MertxeAizpurua: «Parece una mala película de espías pero esto no va de humor. Cuanto más habla el Gobierno más se enreda y más interrogantes y dudas surgen».



¿¿https://t.co/64teil1XwM pic.twitter.com/Z5UirTvntK — EH Bildu (@ehbildu) May 3, 2022

Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha advertido de que el ataque contra los móviles Sánchez y Robles no "empaña ni oculta" la necesidad de aclarar el espionaje a independentistas a través de una comisión de investigación.

"Una cosa no puede tapar a la otra y todo tiene que ser investigado", ha sostenido Esteban en rueda de prensa en el Congreso, donde ha advertido a los socialistas que están "absolutamente equivocados" si rechazan la comisión de investigación, porque este órgano y no la comisión de gastos reservados, a puerta cerrada, es lo que lo "necesario porque la confianza se ha quebrado absolutamente".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a avisar de que el caso de los espionajes es un "escándalo de dimensiones mayúsculas" que "se puede cargar la legislatura".

Rufián ha asegurado que el Gobierno de coalición tiene "credibilidad cero" y que sus explicaciones han sido "patéticas", pues hace cinco días se negaba el espionaje a políticos independentistas con 'Pegasus' y ahora "pasan de supuestos culpables a víctimas".

"No son conscientes de las consecuencias de ese voto, esto no se va a tapar y se puede cargar la legislatura --ha insistido--. No es una amenaza ni una advertencia, es pura información, no es opinable".