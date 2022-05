Política Espionaje político Arranca la comisión de secretos, sin expectativas por parte de los partidos espiados Agencias | EITB Media Publicado: 05/05/2022 10:31 (UTC+2) Última actualización: 05/05/2022 11:11 (UTC+2) La directora del CNI, Paz Esteban, comparece a estas horas en el Congreso, para aclarar el espionaje político. EH Bildu y los independentista catalanes no tienen grandes esperanzas de que se aclare nada, por el carácter secreto del contenido y la "opacidad" de la comisión. Escuchar la página Escuchar la página

La comisión de secretos oficiales ha arrancado en el Congreso con la comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban, para aclarar el espionaje político y con dudas de partidos independentistas como ERC y EH Bildu, que quieren saber quién lo ordenó aunque no tienen depositadas "grandes esperanzas" en la sesión.

La comisión de control de gastos reservados, presidida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comenzado a las 09:00 horas a puerta cerrada, bajo estrictas medidas de seguridad y con una gran expectación mediática para aclarar la polémica del espionaje político, que ha afectado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a decenas de líderes independentistas vascos y catalanes.

Los portavoces de los diez grupos parlamentarios han tenido que dejar sus móviles en unas taquillas bajo llave, debido al estricto secreto que deben guardar sobre los papeles que pueda mostrar la directora del CNI, que a su llegada no ha querido hacer declaraciones a la prensa, ante las preguntas de si temía por su puesto.

Medio centenar de periodistas entre fotógrafos y redactores han aguardado a la entrada de la sala Mariana Pineda donde habitualmente se reúne la Junta de Portavoces del Congreso después de que este órgano se reúna por primera vez en dos años para tratar información clasificada y los secretos de Estado derivados del caso Pegasus.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho a su llegada a la comisión que no espera "nada", ya que considera que es "absurdo" que se celebre sin cámaras y luego no se pueda decir "nada de lo que ha pasado dentro".

"Como político, representante público, no puedo quedar contento de nada que comporte esta opacidad", ha añadido Rufián, que ha desvelado que la pregunta clave que formulará es si el espionaje con el sistema Pegasus partió de "Marruecos o el CNI".

En la misma línea, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha dicho que en principio no tienen depositadas "grandes esperanzas" en la comisión, ya que todo lo que se diga allí es "secreto".

"Es la primera vez que vamos, iremos, escucharemos lo que nos dicen y en función de eso valoraremos la situación", ha declarado.

Respecto a las preguntas, ha comentado que hay "muchísimas cosas que aclarar", como "quién investigó, cómo se han investigado".

La portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, también espera "poca cosa" de la comisión": "Veremos qué nos explican", se ha limitado a decir a su llegada.

Por su parte, el portavoz socialista, Héctor Gómez, espera que las explicaciones de la directora del CNI "aporten luz" para esclarecer lo antes posible el espionaje a políticos.

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha insistido nuevamente en defender que "los enemigos del Estado" no estuvieran representados en esta comisión porque podrían utilizar los secretos que se revelen para "favorecer la inestabilidad", aunque "no tiene la menor duda" de que Esteban no hablará de nada que pueda comprometer esta seguridad delante de EH Bildu, ERC, las CUP o Junts.

Lo que espera de esta comisión el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, es que se respalde a la directora del CNI y que se asegure que todo lo que hacen los servicios de inteligencia "se hace bajo los designios de la ley" y más allá, ha señalado, no cree que deba asumir ninguna responsabilidad por lo sucedido.