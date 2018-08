Política

Crisis en Aralar

Maeztu pasará al grupo mixto si Ezenarro no entrega la portavocía

Redacción

09/05/2012

Dani Maeztu ha acusado a los parlamentarios expulsados de la formación de no atender a los requerimientos del partido partido que exigían entregar sus cargos y la portavocía.

El vicecoordinador general y parlamentario de Aralar, Dani Maeztu, ha acusado a los parlamentarios expulsados de la formación de no atender a los requerimientos del partido que exigían entregar sus cargos y la portavocía, lo que supondrá que Maeztu deberá pasar a formar parte del grupo mixto del Parlamento Vasco, junto a EA, Ezker Anitza y UPyD.



Además, ha anunciado que tomarán "las decisiones necesarias" para que quien represente al grupo político Aralar en el Parlamento Vasco "sea alguien que acepta sus decisiones colectivas".



Maeztu ha comparecido en rueda de prensa junto al coordinador de Aralar, Patxi Zabaleta y la secretaria de organización, Rebeka Ubera, después de que los parlamentarios Aintzane Ezenarro, Oxel Erostarbe y Mikel Basabe, expulsados de Aralar por la dirección del partido, anunciaran hace unas horas que abandonarán sus escaños en la Cámara vasca al final del actual periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio.



Maeztu, representando a la dirección y ejecutiva del partido, ha denunciado que los tres parlamentarios "no han cumplido" con lo requerido por el partido, ya que les pidió que, con un plazo de ocho días, pusieran a disposición de Aralar "los cargos obtenidos en nombre y con las listas de Aralar" y que Ezenarro entregara a la formación la portavocía parlamentaria. "Esta mañana, ninguna de estas dos peticiones han sido cumplidas", ha indicado.



Ante esta situación, Maeztu ha insistido en que "alguien que se ha situado fuera del partido voluntariamente y no ha respetado las decisiones del colectivo no puede tener la portavocía de Aralar" y que, por tanto, tomarán las decisiones necesarias para que quien represente al grupo político Aralar en el Parlamento vasco sea alguien que "acepta sus decisiones colectivas".