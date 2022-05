Política ENTREVISTA EN ETB Erkoreka: "No hemos encontrado ninguna infección en el teléfono del lehendakari ni en el de los consejeros" ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA Publicado: 11/05/2022 10:23 (UTC+2) Última actualización: 11/05/2022 12:14 (UTC+2) El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco ha señalado que no es nuevo lo de las escuchas, que siempre ha existido, pero que normalmente los permisos de los jueces suelen ser muy limitados. "Lo que ha pasado ahora es algo diferente y es preocupante", ha señalado. Escuchar la página Escuchar la página

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, esta mañana en ETB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Erkoreka: "Lehendakariaren telefonoan ez dugu infekziorik aurkitu, eta oraingoz sailburuenetan ere ez"

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha destacado que "con las herramientas que tenemos" no se ha detectado ninguna infección en el teléfono del lehendakari y ha asegurado que, en el caso de los consejeros, aunque todavía se está investigando, por el momento no se ha encontrado rastro del programa Pegasus.

En una entrevista concedida este miércoles al programa "Egun on Euskadi" de ETB1, el consejero de Seguridad ha recordado que lo de las escuchas no es nuevo, pero que los permisos de los jueces suelen ser muy limitados:

"Los permisos que yo conozco suelen ser muy concretos para espiar a alguien cuando hay razones sólidas y gordas, porque detrás puede haber un delito. Aquí estamos hablando de otra cosa y eso es lo preocupante ", ha explicado.

En este sentido, ha considerado que "sería interesante" desclasificar los documentos sobre los casos de espionaje, ya que, según ha explicado, "cuando se aprobó la ley del CNI, en 2002, yo estaba en el Congreso, y lo que se preveía era el modelo clásico, es decir, autorización del juez para hacer intervenciones".

Sobre la destitución de Paz Esteban, el consejero de Seguridad ha señalado que "hay un juego político detrás" y que si el Gobierno español tuviera otros apoyos probablemente no tomaría una decisión de este tipo: "Yo no sé lo que ha pasado ahí dentro, pero si tuviera otro apoyo político probablemente no habría dimisión", ha explicado. En ese sentido, considera que ha habido presión.

Preguntado por la postura de su departamento ante las denuncias sobre la falta de medios de la Ertzaintza, Erkoreka ha recordado que los recursos se renuevan anualmente y se incluyen en los presupuestos anuales "para reforzar los recursos de los que dispone la Ertzaintza, especialmente en el ámbito tecnológico".

Por ello, ha pedido que digan qué es lo que hace falta, ya que, "se denuncia, pero no se concreta".