Andueza opina que sería un "absoluto sinsentido" que el Gobierno pidiera perdón por el bombardeo de Gernika

Eneko Andueza, líder del PSE-EE, ha incidido en que tratar de que el Gobierno de España pida perdón por el bombardeo de Gernika, como pretendía el PNV, es un "absoluto sinsentido" e "intentar reescribir la historia", pues el actual Ejecutivo de Sánchez es "legítimo heredero" del Gobierno de la República, derrocado por el golpe de Estado, que "sufrió la guerra, la dictadura y la represión". "No nos sentimos interpelados a la hora de pedir perdón, nos sentimos víctimas", ha dicho Andueza.

El secretario general de los socialistas vascos ha señalado directamente al PNV: "Quizá conviene mirar para dentro, y quizá en el PNV nos podamos encontrar muchos apellidos que en aquel momento formaron parte del régimen" franquista por "determinadas tradiciones políticas", en referencia al carlismo, "sobre todo en algunos pueblos de interior de Gipuzkoa".

Andueza, en cambio, se ha mostrado satisfecho por el acto de desagravio pactado por los grupos en el Senado, y lo ha comparado con el hecho de que, en el 85º aniversario, el pasado 26 de abril, el Estado participó en la ofrenda floral en la localidad de Bizkaia. "La simbología es algo sencillo que mediante un gesto puede reparar mucho dolor", ha añadido.

Igualmente, el socialista ha apuntado a la posibilidad de realizar otros actos de desagravio, como por "las dos únicas personas fusiladas tras el bombardeo, dos socialistas". Andueza ha explicado que el Ayuntamiento de Gernika-Lumo "no parece mostrar ningún interés en hacerlo".

En cuanto al anteproyecto de la Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión aprobado ayer por el Gobierno Vasco, Andueza ha deseado que se logre "un gran pacto de país" en el Parlamento. El socialista espera que haya partidos que tengan "altura de miras" y hagan un esfuerzo para "consensuar y llegar a que esta ley tenga un respaldo lo más mayoritario". "Me gustaría que también contara con el PP, pero no sé si se dejarán arrastrar con Vox", ha añadido. Lo mismo espera para la futura ley de educación, "en fase de culminar" en el seno del Ejecutivo.

Andueza también se ha referido al posible pacto de rentas para subir los salarios frente a la inflación. Andueza opina que los salarios "deben adecuarse a la carestía de la vida para que las familias más vulnerables no sufran los efectos de la crisis", pero esa subida hay que "calcularla bien" para no correr riesgos económicos. El socialista ha defendido el acuerdo con los agentes sociales y ha criticado al PNV, EH Bildu, ELA y LAB por no haber apoyado la reforma laboral, un instrumento que "ha demostrado" que garantiza "mejor" empleo.