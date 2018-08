Política

Manifestación en Elgoibar

Barrena: 'La sentencia de condena a Otegi es una bofetada a la paz'

Redacción

12/05/2012

El miembro de la izquierda abertzale asegura que la condena del Tribunal Supremo a Arnaldo Otegi busca " hacer más difícil que la coalición soberanista sea la fuerza más votada".

El miembro de la izquierda abertzale Pernando Barrena ha asegurado que la condena del Tribunal Supremo a Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes abertzales trata de "privar de importantes activos humanos y políticos" a los independentistas para "hacer más difícil que la coalición soberanista sea la fuerza más votada".



A su juicio, "la obsesión del Estado es que la izquierda soberanista, como sea, no gane las elecciones autonómicas", una "pesadilla para los que no quieren que el proceso de paz y normalización política avance".

Barrena ha intervenido al final de la manifestación que la tarde del sábado ha recorrido Elgoibar, localidad natal de Otegi, bajo el lema "Arnaldo Askatu Politika Askatu! Euskal Herria Politika Egiteko Eskubidea!".

En su discurso, Barrena ha denunciado que la sentencia del Supremo "es una bofetada a la paz" y una "maniobra desesperada" para "volver a los tiempos anteriores al 20 de octubre", cuando ETA declaró su cese definitivo. Además, considera que se trata de una "provocación directa" a la nueva estrategia política de la izquierda abertzale y a las "ansias de

paz y justicia de este pueblo".

A su juicio, el Supremo ha querido "infligir una herida dolorosa a la izquierda abertzale buscando una reacción desbocada, que respondamos con las tripas". Sin embargo, ha insistido en que "están perdiendo el tiempo" porque la izquierda abertzale "no hace política con las tripas sino con la cabeza".

Ante esto, ha dejado claro que no van a "defraudar la confianza depositada" y que seguirán "apostando por la paz y el derecho a decidir". "Los enemigos de la paz no van a poder hacer descarrilar este proceso, no podrán parar la voluntad de este pueblo de ser libre", ha asegurado.