Política MONARQUÍA El rey emérito de España se reúne hoy con su hijo el rey Felipe VI en Zarzuela, tras casi dos años AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 23/05/2022 07:11 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2022 07:50 (UTC+2) La Casa Real ha catalogado la reunión como “un encuentro familiar en el ámbito privado”, sin dar más detalles. A priori, no informará sobre el reencuentro, si bien está por ver si finalmente trasciende alguna foto o no. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El rey emérito de España junto a su hijo, el rey Felipe VI, en una imagen de archivo. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Espainiako errege emeritua Zarzuelara itzuliko da gaur, bi urteren ondoren Felipe VI.a erregearekin elkartzeko

El rey emérito de España volverá este lunes al Palacio de la Zarzuela, tras casi dos años de su marcha a Abu Dabi, para reencontrarse con su hijo el rey Felipe VI y con otros miembros de la familia real. Juan Carlos I va a desplazarse a Madrid desde Sanxenxo (Galicia), adonde llegó el pasado jueves desde Emiratos Árabes Unidos.

La Casa del Rey ha catalogado la reunión como "un encuentro familiar en el ámbito privado", por lo que no lo ha incluido en la agenda de actividades oficiales de Felipe VI, ni ha concretado a qué hora empieza. A priori, no informará sobre el reencuentro, si bien está por ver si finalmente trasciende alguna foto o no.

El antiguo monarca español respondió ayer a los periodistas que lo que espera de la jornada de hoy es "muchos abrazos y ver a la familia".

Sin embargo, el regreso a Zarzuela será breve, de apenas unas horas, ya que el rey emérito volará este mismo lunes a Emiratos Árabes Unidos, donde ha establecido por el momento su residencia permanente.