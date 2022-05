Política Entrevista en ETB Gorrotxategi: 'Es la situación concreta del momento. Cuando expliquemos el proyecto la ciudadanía lo valorará' ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA Publicado: 30/05/2022 10:28 (UTC+2) Última actualización: 30/05/2022 11:06 (UTC+2) Según la primera entrega de la encuesta de EITB FOCUS sobre intención de voto cara a las elecciones municipales y forales del próximo año, Podemos bajaría dos puntos. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Gorrotxategi: 'Hau momentuko argazkia da. Egitasmoa azaltzen dugunean neurtu eta baloratuko dute herritarrek'

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Miren Gorrotxategi ha afirmado que los datos ofrecidos este lunes por la encuesta EITB Focus "no es más que la situación concreta de este momento". Así, ha recordado que aún falta tiempo y que en campaña electoral, una vez que se explique con detalle el proyecto, los ciudadanos "lo medirán y lo valorarán".

La última encuesta EiTB Focus se ha realizado a falta de un año para las elecciones municipales y forales. Según éste, Podemos-Ahal Dugu sufriría una caída media de dos puntos. Gorrotxategi ha reconocido en el programa Egun On Euskadi de ETB1 que está siendo difícil confeccionar listas en todos los pueblos. "No está siendo fácil, pero lo vamos a conseguir", ha señalado.

La parlamentaria ha recordado que los ciudadanos suelen "frustarse" cuando no se llevan a cabo las propuestas planteadas por los partidos y ha reconocido que suele ser dificil explicar a la gente que, para sacar adelante una propuesta, es necesario estar en el Gobierno. "Si no estás en el Gobierno, no se puede cumplir el programa político", ha recordado.

Asimismo ha destacado que su partido no trabaja por sus propios intereses: "Nosotros no participamos en puertas giratorias", ha indicado, y ha subrayado que la democracia y la transparencia son los ejes de su partido.

Respecto a las medidas sociales que se han aprobado en el Gobierno español durante la legislatura, la parlamentaria ha señalado que todas ellas han sido impulsadas por Podemos.