Política Unión con la 'Y vasca' El Gobierno Foral insiste en que seguirá "trabajando de manera discreta" para que el TAV llegue a Navarra Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 02/06/2022 11:40 (UTC+2) Última actualización: 02/06/2022 12:31 (UTC+2) En el pleno de control, el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, no ha aclarado qué alternativa prefiere el ejecutivo para unir Pamplona con la 'Y vasca". Ante ello, Esparza (Na+) ha denunciado que "finalmente el PSN hará lo que diga Madrid y EH Bildu".

El consejero Ciriza, en un momento de sus intervención. Foto: EITB Media

La conexión de la "Y vasca" con Pamplona ha enfrentado al Gobierno de Navarra, liderado por el PSN, y Navarra Suma (Na+) en el pleno de control celebrado este jueves en el Parlamento foral. Ante las críticas lanzadas por la coalición de "seguidismo y dejadez", el consejero navarro de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, ha insistido en que el ejecutivo de Chivite seguirá "trabajando de manera discreta" para que el TAV llegue a Navarra, que es, en su opinión "lo importante, y ya veremos si tiene que ser desde Ezkio o desde Vitoria".

Ciriza han protagonizado un duro rifi-rafe con el portavoz de Na+, Javier Esparza, quien ha pedido al consejero aclarar por cuál será la alternativa que apoyará el Gobierno de Navarra en esta cuestión. El pasado jueves la ministra de Transportes admitió las "discrepancias" existentes en torno al posible trazado y anunció una reunión a tres bandas "antes de verano". Sobre la mesa hay dos alternativas, una desde Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa), más cara pero de menor trazado, y la otra desde Vitoria-Gasteiz.

Esparza ha defendido la unión por Ezkio-Itsaso "es la mejor opción para Navarra", también desde el punto de vista medioambiental, y ha asegurado que la alternativa de Vitoria "dejará a Navarra como una vía secundaria en su conexión con Europa". El portavoz de NA+ ha recordado que en 2019 los socialistas navarros defendían la conexión por Gipuzkoa, y les ha acusado de cambiar de parecer, porque el Estado español (en referencia al PSOE) "va a preferir la opción más barata". "Tengo la sensación de que el PSOE no quiere invertir en Navarra, de que EH Bildu no quiere que se hagan las obras, tengo la sensación y también la certeza de que el PSN va hacer lo que digan unos y otros, pero no en ningún caso lo que interese al conjunto ciudadanos", ha criticado

Ciriza, por su parte, ha defendido los pasos "muy relevantes" dados en esta legislatura para impulsar el TAV. Entre otros, ha citado la definición de la estación de Pamplona en el barrio de Etxabakoitz o las inversiones de los fondos europeos en el tramo 0 (Castejón) o el tramo entre Tafalla y Campanas. "Impulsar el TAV se hace con hechos y no de boquilla", ha finalizado.