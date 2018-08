Política

Caso Melchor Gil

Basagoiti: 'No todo lo que no es delito es decente'

Redacción

16/05/2012

Basagoiti ha dicho que "me alegro por Gil, que digan que no tiene delito, pero lo que no parece muy ejemplar es que se haya comprado un chalé de ochocientos mil euros".

El presidente del PP de Euskadi, Antonio Basagoiti, ha dicho sobre el archivo de la investigación abierta contra el dirigente del PSE Melchor Gil que "me alegro por Gil", pero ha matizado que "no todo lo que no es delito es decente".



La Fiscalía de Bizkaia ha archivado el caso contra Gil, cuñado del lehendakari, Patxi López, "por no haberse acreditado hechos constitutivos de delito" en su actuación. Gil fue investigado por la Hacienda Foral de Bizkaia, dirigida por el PNV, al considerar que sus ingresos entre 2005 y 2009 no encajaban con los gastos de la compra de un chalé en Castro (Cantabria).



En declaraciones a Onda Vasca, Basagoiti ha dicho que "me alegro por Gil, que digan que no tiene delito, pero lo que no parece muy ejemplar y presentable es que se haya comprado un chalé de ochocientos mil euros con dinero que le ha prestado un amigo, con un sueldo en política que no suma lo que vale ese chalé".



"No todo lo que no es delito es procedente o decente -ha subrayado Basagoiti-; una cosa es que no sea condenable legalmente y otra cosa es que sea todo transparente y que huela muy bien".