Política

Abandona el Congreso

Antigüedad no ve motivos políticos en la decisión de incompatibilidad

Redacción

16/05/2012

El ya ex diputado de Amaiur en el Congreso destaca la ''laboral pedagógica'' de la formación en Madrid. ''Lo importante es que la gente oiga cosas que sin Amaiur no hubiera oído'', ha explicado.

Iñaki Antigüedad, hasta este miércoles diputado de Amaiur en el Congreso, no ve ninguna intencionalidad política en la decisión de la Comisión del Estatuto del Diputado, que hace un mes consideró que existía incompatibilidad entre la labor universitaria del diputado.

En base a esa decisión, Antiguedad ha abandonado este miércoles su escaño en el Congreso, y ha dejado claro que la Comisión ha hecho una interpretación ''puramente técnica''.

En una entrevista en el programa ''Ganbara'' de Radio Euskadi, el ya ex diputado de Congreso ha hecho repaso de su paso por Madrid, donde considera que Amaiur está llevando a cabo una ''importante labor pedagógica''. Además, aclara que no han tenido ''ningún problema''. ''No ha habido malas caras. No nos han invitado a café, pero ha sido todo bastante natural'', ha dicho Antigüedad.

''La gente estaba con la mosca detrás de la oreja: Estos, ¿a qué vienen?. Pero en la investidura dejamos claro que íbamos con un afán pedagógico'', ha recordado el catedrático de Hidrología en la Universidad del País Vasco.

''Hablar de presos en Madrid es delicado, porque cada uno tiene su parte de verdad. Lo importante no es convencer... eso es imposible. Lo importante es que la gente oiga cosas que sin Amaiur no hubiera oído'', ha afirmado.

En palabras de Antigüedad, lo que tiene que hacer la coalición en Madrid es ''conseguir que el PP se mire en el espejo... Presionarle pedagógicamente''.

En este sentido, y sobre la postura del gobierno en torno a ETA, Antigüedad cree que la palabra ''disolución'' se ha convertido ya en un comodín del lenguaje. ''¿Qué es disolución para el Gobierno?'', se ha preguntado.



El ex diputado ha recordado una cita del propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la que aseguraba que ''seguridad es conocer''. ''Pero no van a conocer si no se implican'', ha dicho Antigüedad. ''Si usted no se fía de la Comisión de Verificación, ¿cómo se van a fiar de ETA?'', ha dicho en referencia a esas palabras ministro. ''La única forma que tiene el Gobierno de asegurarse del fin de ETA es estar en la primera línea de verificación'', ha opinado.

Antigüedad también ha hablado sobre sus rifi-rafes con el ministro en torno a la política penitenciaria. ''El miedo que tiene el PP es que si empiezan a no vulnerar derechos van a tener que entrar en un segundo terreno; y no tienen un programa para la paz'', ha dicho.

Sobre la vinculación de su futuro con la política, Antigüedad ha declarado que no sabe si estará o no el Parlamento Vasco, pero considera que ''hay muchas formas de hacer política''.