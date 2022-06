Política Mascarillas Anticorrupción archiva la investigación sobre la adquisición de mascarillas vinculada a Tomás Díaz Ayuso Agencias | EITB Media Publicado: 23/06/2022 15:28 (UTC+2) Última actualización: 23/06/2022 15:34 (UTC+2) La Fiscalía no ha encontrado indicios de infracciones penales, y da carpetazo al caso, sin pronunciarse sobre los "posibles delitos de malversación" que investiga la Fiscalía Europea. Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad madrileño han mostrado su satisfacción ante la noticia. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Tomas Diaz Ayusoren maskaren erosketari buruzko ikerketa artxibatu du Ustelkeriaren Kontrako Fiskaltzak

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar su investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante "la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales".

En un decreto firmado este mismo jueves, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, da carpetazo a los hechos denunciados por PSOE, Podemos y Más Madrid sin realizar "pronunciamiento alguno" a los "posibles delitos de malversación" de fondos europeos que investiga la Fiscalía Europea.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado que se archive la investigación y ha recalcado que si se ha archivado "es porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad de Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños", ha señalado nada más tomar la palabra en el Pleno de la Asamblea.

Así, se ha dirigido a la bancada de la izquierda para señalar que "ya van 20 veces contadas" que le han llevado a los tribunales y van "20 veces que la Justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades". A su parecer, "han utilizado el Parlamento y las instituciones para manchar" su nombre.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, por su parte, ha subrayado este jueves que la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas avala la actuación del Gobierno regional en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Ha reiterado, asimismo, que desde que se abrió la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción el Gobierno regional ha defendido en todo momento que en el proceso de contratación durante la primera ola de la pandemia de Covid-19 "no hubo ninguna irregularidad".