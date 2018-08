Política

Congreso sobre la Memoria

Fernández Díaz:'En el camino de la reinserción, nos vamos a encontrar'

Redacción

20/05/2012

Sin embargo, el ministro ha recordado que ETA no se ha disuelto ni ha entregado las armas y la izquierda abertzale "no termina de unirse a la democracia".

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha dirigido a los presos para asegurar que, "en el camino de la reinserción, nos vamos a encontrar" porque el Gobierno de Mariano Rajoy "apuesta por la reinserción individual en el marco de la Ley, que es lo que se ajusta a la Constitución".

Durante su intervención en la clausura del Congreso sobre Memoria y Convivencia organizado por el Gobierno vasco en Bilbao, Fernández Díaz ha considerado que se está "muy cerca del final definitivo de la violencia", pero ha advertido de que aún no se ha conseguido.

En este sentido, ha recordado que ETA no se ha disuelto ni ha entregado las armas y la izquierda abertzale "no termina de unirse a la democracia". "Espero que pida a ETA su disolución incondicional. Hasta que la izquierda abertzale no exija su disolución, no pueden pedir a los demás credibilidad", ha destacado.

"En el marco de la Ley"

Asimismo, se ha dirigido a los presos para afirmar que, "en el camino de la reinserción, nos vamos a encontrar". "El Gobierno de España apuesta por la reinserción individual en el marco de la Ley porque es lo que se ajusta a la Constitución y le pide la sociedad", ha añadido.