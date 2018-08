Política

Balance del año

Izagirre: 'Euskadi y España castigan a Donostia por ser de Bildu'

Redacción

21/05/2012

El alcalde de San Sebastián asegura que "el respeto institucional" es básico para trabajar y denuncia que algunas administraciones tanto del País Vasco como de España "están castigando" a la ciudad.

El alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha asegurado hoy que "el respeto institucional" es básico para trabajar y ha denunciado que algunas administraciones tanto del País Vasco como de España "están castigando" a la ciudad sólo porque la gobierna Bildu.



Izagirre ha ofrecido una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián para hacer balance de este año "difícil" en el que Bildu ha encontrado una oposición "caracterizada por un trabajo nada constructivo".



El primer edil donostiarra ha querido aprovechar su comparecencia para pedir "respeto institucional" ya que, según ha denunciado, "no puede ser que otras administraciones o partidos utilicen incluso información del propio Ayuntamiento para entorpecer" posibles contactos con otras administraciones.



Izagirre ha dicho que, pese a la "política de bloqueo" de la oposición, el equipo de gobierno ha conseguido consensos y acuerdos en este año, en el que Bildu ha trabajado con "humildad" con el convencimiento de que "otra Donostia es posible".



"No somos políticos al uso. Hacer política de otra manera es posible, con humildad" y conscientes de que "no somos ni más ni menos que nadie, igual que el resto de ciudadanos", ha remarcado Izagirre, quien ha hecho también un llamamiento a la colaboración dado que "el trabajo común" y la "unión de fuerzas" es lo que demandan los donostiarras.

La política social, los servicios públicos, la vivienda, el empleo, la cultura y la participación ciudadana son, según Izagirre, las principales apuestas del ejecutivo local, que "se ha implicado desde el primer día en el proceso de normalización política".