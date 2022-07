Política HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO Feijóo se compromete en Ermua a derogar la ley de Memoria Democrática EITB MEDIA Publicado: 09/07/2022 12:31 (UTC+2) Última actualización: 09/07/2022 13:42 (UTC+2) En el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, edil del PP secuestrado y asesinado por ETA hace 25 años, también ha participado el expresidente del Gobierno de España José María Aznar quien ha pedido a Feijóo que derogue la ley de Mermoria Democrática. Escuchar la página Escuchar la página

Ermua acoge este fin de semana los actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco con motivo del 25 aniversario de su secuestro y asesinato por ETA. Hoy ha sido el Partido Popular quien ha recordado al edil asesinado, en julio de 1997, con el acto de clausura de la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco' en el que han participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno de España José María Aznar y Mari Mar Blanco, hermana del concejal asesinado , así como el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz.

En su intervención, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a derogar la ley de Memoria Histórica y ha asegurado que trabajará para conseguir también los votos del PSOE para que "juntos restablezcamos la memoria y la justicia".

"En nombre de la mayoría de los vascos y de los españoles me comprometo aquí en Ermua a derogar la ley de Memoria Democrática, no solo con los votos del PP y de otros grupos, sino también con los del próximo Partido Socialista Obrero Español para juntos restablecer la memoria y la justicia", ha proclamado Feijóo. Ha sostenido que si los terroristas de ETA "no lograron dividirnos, no podemos permitir que lo hagan sus herederos".

El líder del PP ha dicho que "no es extraño" que los "herederos de ETA intenten convertir a la banda terrorista en héroes", pero "lo verdaderamente extraño es que un gobierno democrático de nuestro país lo tolere". "Nos subleva y escandaliza que un gobierno democrático lo promueva y lo pacte. En estas condiciones no es memoria ni es democrática, es un episodio indigno de nuestra democracia", ha añadido después de reivindicar también la Transición.

Por su parte, Aznar ha recordado que hace 25 años acudió a Ermua para acompañar a la familia Blanco a enterrar a Miguel Ángel para cumplir con su "obligación y responsabilidad". Tras denunciar que "los terroristas chantajearon y quisieron poner de rodillas al Estado", ha valorado que no lo consiguieron y ha incidido en que Miguel Ángel Blanco "no es un pasado que se cierra, sino una referencia de futuro"."

"Los que justificaron aquel crimen, lo anunciaron, amenazaron y los que animaban a matar están entre nosotros. En una política destructiva de los valores esenciales de la democracia se les permite que manipulen y reescriban la historia ofendiendo a quienes la protagonizaron con heroísmo", ha subrayado. Por ello, ha resaltado que "ni una sola coma que hubieran puesto en una ley que habla de memoria sería aceptable y no lo será". "Ni una coma de estos asesinos no será aceptable nunca en ningún proyecto de memoria para el PP", ha expresado en referencia a la ley de Memoria Democrática.

Así, ha pedido a todos los españoles y a Núñez Feijóo, de quien ha dicho será el próximo presidente del Gobierno español, que "ese compromiso se proyecte hacia el futuro".

Por su parte, Marimar Blanco, hermana del concejal del PP secuestrado y asesinado, ha instado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a que sea "valiente" y "rompa" con EH Bildu aprovechando el homenaje de Estado que se rendirá mañana a Miguel Ángel Blanco.

Blanco, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, ha apelado a la "unidad política que permitió aislar a los terroristas" y ha pedido que no se permita que "quienes fueron derrotados ganen ahora el relato con falsas historias de conflictos y quieran borrar la memoria de los héroes de la democracia, como pretende la Ley de Memoria Democrática".

Homenaje institucional

El acto de homenaje institucional a Miguel Ángel Blanco se celebrará mañana en la localidad vizcaína, con una amplia representación de las instituciones vascas y españolas.

Así, está previsto que al acto acudan el lehendakari Iñigo Urkullu, junto a más titulares del Gobierno Vasco, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y el alcalde de la localidad, Juan Carlos Abascal, entre otros.

Durante el acto, está previsto que hablen Urkullu, Sánchez, el rey, el acalde y, finalmente, también Marimar Blanco. Al principio, la hermana del edil asesinado había quedado fuera del elenco de intervinientes pero, tras enviar una misiva a las autoridades, el alcalde se ha puesto en contacto con ella para ver la posibilidad de que pueda participar en el homenaje.