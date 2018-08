Política

Basagoiti: 'A mí tampoco me gustan insultos como 'vascos, moriros''

22/05/2012

El presidente del PP vasco aboga por que la final se juegue en Madrid "con total tranquilidad" y discrepa con Esperanza Aguirre, que aboga por jugarla a puerta cerrada.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha discrepado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha apostado por suspender la final de la Copa del Rey, que enfrenta al Athletic de Bilbao y al FC Barcelona este viernes ante la posibilidad de que haya una pitada contra el Príncipe de Asturias y el himno nacional.

Basagoiti ha precisado que se debe jugar la final en Madrid "con total tranquilidad" y que, si hubiera sido por eso, no habría habido partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid en la final de la Europa League en Bucarest porque los aficionados del Atlético llevaban banderas con el águila preconstitucional.

El líder de los populares vascos ha indicado que, con las banderas "con el pollo", la gente del Atlético de Madrid "iba defendiendo un sistema que no es democrático y que no es el que existe actualmente".

A su juicio, "hay una minoría que intenta siempre, con esas cosas, conseguir politizar el fútbol". "Hay gente, como vimos ayer a distintos nacionalistas en el Congreso, que tienen esas reminiscencias del antiguo régimen y utiliza el fútbol para sus cosas", añadió.

No obstante, ha precisado que "la mayoría de la gente no está en eso y la afición del Athletic, la afición del Barcelona, y Bilbao, Bizkaia y el País Vasco, se merecen jugar una final en Madrid con total tranquilidad".

"Y, si a alguien no le gusta la pitada, que a mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gustan los insultos de 'vascos, moriros' o los insultos que se ven en los fondos de campos de Madrid con banderas preconstitucionales", apuntó.