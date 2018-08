Política

Audiencia de Barcelona

Los mossos condenados por torturas cumplirán dos años de cárcel

Redacción

23/05/2012

La Audiencia de Barcelona ha obligado a cuatro mossos d'esquadra condenados por torturar a un detenido a cumplir los dos años de cárcel en que quedó su condena inicial de más de seis años.

La Audiencia de Barcelona ha obligado a cuatro mossos d'esquadra condenados por torturar a un detenido a cumplir los dos años de cárcel en que quedó su condena inicial de más de seis años, después de que el Gobierno les concediera un indulto parcial.

En sendos autos, que no son recurribles, la sección novena de la Audiencia estima que, aunque los cuatro agentes condenados no tienen antecedentes, existen "razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y alarma social" que justifican su ingreso en la cárcel para cumplir la pena, aunque no supere los dos años.

Los cuatro agentes, acusados de torturar en julio de 2006 a un detenido al que confundieron con un delincuente, fueron condenados por la Audiencia de Barcelona a seis años y siete meses de cárcel, pero el Tribunal Supremo les rebajó un año y diez meses la pena y posteriormente se beneficiaron de un indulto parcial del Gobierno, que rebajó su condena a dos años de cárcel y a una inhabilitación de suspensión para empleo o cargo público de dos años.