Política Entrevista en Euskadi Irratia Zupiria, sobre Mutriku: "Es una expresión de la intolerancia construida durante años" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 22/07/2022 09:45 (UTC+2) Última actualización: 22/07/2022 10:49 (UTC+2) El portavoz del Gobierno Vasco comparte la denuncia del consejero de Seguridad sobre el veto a una ertzaina y critica "la intolerancia alimentada e impulsada durante años por la cultura política del entorno de la izquierda abertzale".

Zupiria, en un momento de la entrevista. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Zupiriak, Mutrikukoari buruz: "Urteetan eraiki eta garatu den intolerantziaren adierazpena da"

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, considera que el veto denunciado por una ertzaina en un acto festivo convocado en Mutriku (Gipuzkoa) es "una expresión de la intolerancia construida durante años".

En una entrevista concedida al programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Zupiria se ha referido al veto y ha compartido el análisis realizado por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que ayer condenó "el sectarismo, la intolerancia y la exclusión" sufridas por la ertzaina. El portavoz ha relacionado lo ocurrido con "una intolerancia que ha sido alimentada y formada durante años por el entorno de la cultura política de la izquierda abertzale".

"En muchos lugares, una parte del ámbito festivo ha sido el ámbito de una cultura política concreta, y ahora estamos observando la intolerancia que existe ahí. Esta vez ha sido el caso de esta joven de Mutriku que es ertzaina, pero en otros casos hemos visto lo que está sucediendo con los jóvenes de GKS (Coordinadora Juvenil Socialista) en algunas localidades", ha criticado. Ante ello, ha realizado un llamamiento a "no seguir ese camino" y ha incidido en que "es labor de todos darle la vuelta a esta situación".

Sobre cuestiones económicas, el portavoz del ejecutivo ha admitido que la clase política y económica están "preocupadas" por la inflación, y ha confiado, en ese sentido, que la subida de los tipos de interés anunciada ayer por el BCE sirva para frenar esa escalada. Sin embargo, ha recordado que "la señora Lagarde puntualizó que el objetivo de bajar la inflación del 10 % al 2 % es para 2024, por lo que parece que en otoño y también a principios del año que viene tengamos que vivir con precios altos".

"Afortunadamente, tanto el Gobierno como las diputaciones llegan a esta situación con los deberes hechos. Nuestra deuda fue adquirida en muy buenas condiciones y para muchos años. Además, nuestra deuda es menor que la de otros países y territorios, por lo que gracias a esos deberes hechos en el pasado, creo que nos pillará en una mejor situación que a muchos otros", ha destacado. Además, ha subrayado que hay que reparar a la "sólida situación económica de Euskadi", que está creando empleo y subiendo en producción industrial y exportaciones. "Tendremos uno de los mejores veranos de los últimos años en cuanto al turismo", ha añadido.

En cuanto a la crisis energética, el también consejero de Cultura y Política Lingüística ha denunciado "el increíble chantaje que está realizando el jefe de estado ruso a Europa", y ha recordado que, ante una eventual escasez de gas, el Gobierno Vasco prepara un plan de contingencia. En un contexto de incertidumbre, llama a actuar con "realismo". "No sabemos que va a pasar, no sabemos qué decisiones tomará el presidente ruso sobre la propia guerra o la energía (...) la cuestión no es caer en el pesimismo, es ser realistas, medir bien lo que está pasado y lo que puede pasar y tomar las medidas adecuadas en cada momento".