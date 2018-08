Política

Final de la Copa

Ortuzar plantea que también suenen los himnos vasco y catalán

Redacción

24/05/2012

El presidente del BBB del PNV cree que "seguramente nadie pitaría al himno español, si antes o después, se pusiera el himno vasco y el catalán".

El presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha planteado que, además del himno de España, suene también el himno vasco y el catalán en la final de Copa del Rey que enfrentará este viernes en Madrid al Athletic Club de Bilbao y al FC Barcelona.

"Seguramente nadie pitaría al himno español, si antes o después, se pusiera el himno vasco y el catalán porque también tenemos himno, somos países que tenemos himno. ¿Por qué no se toca nuestro himno?", ha asegurado en una entrevista a Radio Euskadi.

Ortuzar ha afirmado que, de esta manera, seguramente "todos" se sentirían "más reconocidos" y, por lo tanto, "como no nos gustaría que silbaran lo nuestro, no silbaríamos el de nadie". A su juicio, en estos temas hay que ser "imaginativo, audaz y hay que tirar para adelante", ha añadido.

Preguntado por si va a silbar el himno de España, tras responder que no sabía "qué decir", ha afirmado que en estos temas "la cabeza suele pedir una cosa y el corazón otra, sobre todo escuchando las cosas que se han escuchado estos días".

Ortuzar ha manifestado que "claro" que entran ganas de silbar escuchando las palabras de la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, a la que no tiene previsto "decir nada" si coinciden en el partido. "No voy a decir nada, soy un tío educado, lo que le tendría que decir no le iba a gustar a ella y no quiero ni que me amarguen el día, ni amargárselo a nadie", ha agregado.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que la afición del Athletic club de Bilbao y del FC Barcelona "no va a caer en la provocación". "Un campo de fútbol es un campo de fútbol, no convirtamos un campo de fútbol en el Congreso de los diputados", ha añadido.