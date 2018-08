Política

Encuentro con universitarios

Prieto asegura que el lehendakari socialista tiene 'cuerda para rato'

Redacción

26/05/2012

Prieto ha afirmado que Gipuzkoa se ha convertido en "un basurero" al estar gobernando con unas fórmulas "alejadas de lo que necesita la realidad".

El secretario general de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, ha advertido al PNV y al PP de que en

Euskadi la legislatura del lehendakari socialista, Patxi López, tiene "cuerda para rato".



"Los socialistas estamos liderando el fin de la acción armada de ETA y el principio de una convivencia política, y eso no lo vamos a interrumpir por las urgencias electorales del PP y del PNV", ha insistido Prieto durante la clausura de un encuentro en Vitoria-Gasteiz con jóvenes universitarios.



El secretario general del PSE-EE de Araba ha destacado la necesidad de que López siga en el Gobierno Vasco también para "impedir" que los recortes en sanidad y educación de Mariano Rajoy se apliquen en Euskadi y para que continúe el calendario legislativo del Ejecutivo socialista y sus acuerdos y convenios con empresarios y sindicatos.



Ha añadido que, tras la ruptura unilateral por parte del PP vasco del pacto que tenía con el PSE para dar estabilidad al Gobierno Vasco, ahora los socialistas seguirán gobernando sin "servidumbres" y con "autonomía política".



Prieto ha aludido a la "irresponsabilidad" del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, por anteponer sus intereses de partido a los de la sociedad vasca.



Ha opinado que Basagoiti no rompió el pacto porque el lehendakari esté haciendo oposición al Gobierno de Rajoy como argumentó, sino porque el PP vasco "no soporta" al Ejecutivo central, ya que sus políticas de recortes provocarán una pérdida de su electorado en Euskadi.



También el dirigente socialista ha centrado sus críticas en el PNV y en el candidato que este partido ha propuesto para las próximas elecciones autonómicas, Iñigo Urkullu, a quien "no lo quiere el PNV en su conjunto". Ha advertido a la sociedad vasca de que Urkullu "defiende" las políticas de recorte de Rajoy y tiene una "complicidad" con el PP.



Prieto también ha responsabilizado al PNV de que Bildu siga gobernando las principales instituciones de Gipuzkoa, un territorio que, a su juicio, se ha convertido en "un basurero" al estar gobernando con unas fórmulas "alejadas de lo que necesita la

realidad".