Feijóo ofrece apoyo a Sánchez si cesa a los ministros de Podemos y rompe con sus aliados agencias | eitb media Publicado: 06/09/2022 18:00 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2022 18:41 (UTC+2) En referencia a la situación económica y energética, el líder del PP ha propuesto premiar el ahorro energético con descuentos directos en el recibo a los consumidores, familias y pymes.

El líder del PP, durante su intervención este martes. Foto: EFE Whatsapp

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el apoyo de su formación para completar el mandato de esta legislatura si es capaz de romper con Unidas Podemos y sus socios parlamentarios, como ERC o Bildu.

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Pleno del Senado tras la comparecencia del Jefe del Ejecutivo para analizar la situación energética, donde le ha recriminado el actuar hasta ahora con improvisación y atendiendo solo a las dudas "demoscópicas" ante los próximos comicios.

"Nadie en España cree que es más constructivo Bildu que el PP. Nadie en España cree que es más fácil una mesa de diálogo con ERC que con el PP. Nadie en España cree que vaya a proponerle más ocurrencias el PP que Podemos", ha lanzado el líder del PP a Sánchez.

De esta forma, Feijóo ha alertado que España no merece un gobierno "volátil", "sobredimensionado" y "sometido", por lo que le ha exhortado a "romper con sus aliados", cesar a los ministros que "no ha nombrado" y a aquellos titulares que "no están a la altura del momento crítico de España".

"Busque apoyo en el partido que encarna la alternativa", ha demandado Feijóo al presidente, para recalcar que su oferta no trae confusión, dado que "nunca" el PP será su "aliado permanente", pero sí de su país.

En referencia a la situación económica y energética, Feijóo ha propuesto al Gobierno que, en lugar de obligaciones, sanciones y multas, premie con descuentos directos en el recibo energético a los consumidores, familias y pymes por su ahorro de energía. Asimismo, ha pedido al presidente que rectifique la "intransigencia energética que nos ha llevado hasta aquí".

También ha dicho que España no se puede permitir que la actividad industrial caiga, por lo que ha pedido ayudas no para modernizar, sino para que no cierren las empresas, porque "de nada vale modernizar lo que está cerrado".

También ha defendido una "apuesta masiva por las renovables", eliminando las trabas burocráticas que frenan su instalación; así como aprovechar todas las fuentes de generación de energía disponibles.

Además, ha reiterado su petición de que las rebajas del IVA al gas y a la electricidad se prolonguen durante el invierno.