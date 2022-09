Política Entrevista en Radio Euskadi La voluntad del Gobierno español es seguir avanzando en autogobierno y "completar el Estatuto", según Itxaso Iker gonzález | eitb media Publicado: 08/09/2022 09:22 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2022 11:34 (UTC+2) El delegado del Gobierno de España en Euskadi ha reconocido que "hay dificultad en algunas materias, pero se están buscando alternativas", como por ejemplo, en la trasferencia de costas. Escuchar la página Escuchar la página

Denis Itxaso, delegado del Gobierno de España en Euskadi, ha asegurado que la voluntad de Moncloa es seguir avanzando en el autogobierno vasco, hasta "completar el Estatuto". Así se ha referido Itxaso a la polémica generada en las últimas jornadas a raíz de sus declaraciones, en las que dijo que algunos traspasos que quedan a Euskadi tienen "difícil encaje".

En una entrevista realizada en el programa 'Boulevard' de Radio Euskadi, Denis Itxaso ha matizado sus palabras, y ha indicado que "entiende la polémica", pero "este es el gobierno que más ha profundizado en el autogobierno vasco, a diferencia del de Mariano Rajoy, que no convocó la comisión ni una sola vez".

No obstante, ha reconocido que "hay dificultad en algunas materias, pero se están buscando alternativas", como por ejemplo, en la trasferencia de costas, la cual, según ha dicho, "no está concebida en el Estatuto de Gernika".

Respecto a cuándo se volverá a reunir la Comisión Mixta de Transferencias, el delegado del Gobierno de España ha indicado que "la intención es volver a reunir la Comisión para seguir transfieriendo materias, pero para eso tiene que haber acuerdos previos".

Itxaso también se ha referido a las declaraciones que hizo ayer Andoni Ortuzar, en Radio Euskadi, sobre el posible empeoramiento de las relaciones con Moncloa, si finalmente no se cumple lo pactado. Concretamente, el presidente del EBB del PNV criticó al Ejecutivo español por no cumplir su propio calendario de transferencias de competencias, y advirtió de que el PNV se sentirá "libre" si Sánchez no cumple su acuerdo con los jeltzales.

El delegado del Gobierno de Sánchez ha restado importancia a las declaraciones del lider jeltzale, y ha dicho que "las relaciones son buenas. Entiendo todo, hay una escenificación pública sobre la presión que quieren ejercer sobre el Gobierno, pero creo que el resultado es palmario en términos de avance en autogobierno: 11 materias tranferidas y cuatro veces ha sido convocada la comisión", ha aseverado.