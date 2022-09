Política Entrevista Erkoreka pide al Gobierno de España "un impulso político" para materializar las transferencias pendientes N. B. | EITB MEDIA Publicado: 08/09/2022 10:36 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2022 10:45 (UTC+2) El portavoz del Gobierno Vasco afirma que las dificultades jurídicas en las competencias es "una excusa" que "no sirve para obstaculizar las transferencias". Escuchar la página Escuchar la página

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha reclamado al Gobierno de España "un impulso político" para materializar la transferencia a Euskadi de las competencias del Estatuto del Gernika.

Según ha explicado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, Erkoreka ha afirmado que en las últimas fechas no se han dado "movimientos que supongan un avance" en el proceso de culminar las transferencias pendientes, aunque haya habido "declaraciones mostrando voluntad".

Asimismo, ha destacado que "la excusa" de las dificultades jurídicas que pueden existir en la transferencia de ciertas competencias a Euskadi "no es de ahora, ya que yo la he oído desde siempre en los procesos de transferencias en los que he participado" y que "no sirve para obstaculizar las transferencias".

En este sentido, ha señalado que "he llegado a escuchar que el Estatuto de Gernika es de otra generación y que no prevé muchas materias que han aparecido después", algo que, en su opinión, significa "no conocer cómo funciona el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas".

Erkoreka ha afirmado que "ya veremos si en septiembre se materializa algo" y que el Gobierno Vasco está "a la espera y preparado" para que, "si se plantea algo con fundamento y que se pueda aceptar, nos reunamos y firmemos lo que haya que firmar".

Delitos y criminalidad

Erkoreka ha asegurado que en 2022, hasta ahora, han aumentado los delitos relacionados con la libertad sexual y los delitos en internet. "Comparado con 2021 y 2019, destaca el aumento en ambos tipos de delitos; por ello, estamos prestando especial atención", ha explicado.

El balance de las fiestas estivales "ha sido mejor de lo esperado". Y es que "había curiosidad por ver que comportamiento íbamos a ver en las fiestas, y hemos constatado que hemos vuelto a la tendencia de 2019, con un comportamiento igual o parecido". Erkoreka ha destacado que, "ese miedo a que empeorase la situación no se ha materializado y hemos vuelto a la dinámica de 2019". En este sentido, ha precisado que "hemos llegado a ratios delictivos que son los habituales".

Asimismo, preguntado por los casos de pinchazos este verano, Erkoreka ha señalado que "la peculiaridad de este año ha sido que se trata de un fenómeno que ha generado preocupación porque no se sabía de dónde venían y qué buscaban". Sin embargo, "tras elaborar un protocolo concreto y exhaustivo, todos los casos han tenido continuidad y la conclusión que podemos extraer desde el punto de vista de la criminalidad es que no hemos conseguido nada, más que intimidar a la mujer".

Respecto a la posibilidad de que estos delitos se tramiten como un delito de odio, el portavoz ha señalado que la Ertzaintza y cada juez hacen su propia calificación y que "lo abordaron desde una primera perspectiva para ver la dimensión que también tenía en cada caso". En este sentido, ha añadido que "las investigaciones no han dado para muchas cosas, porque no ha habido ninguna detención al respecto". "Podemos asegurar que ha habido pinchazos, pero no hemos encontrado a los que pinchan, empujan u organizan", ha añadido.

Por otra parte, sobre la posibilidad de que la Policía Municipal porte armas, Erkoreka ha dicho que es una cuestión que en estos momentos se está debatiendo en una comisión de coordinación municipal. De hecho, ha recordado que las sentencias de varios jueces insisten en la necesidad de que la policía local porte también armas. "Es esta comisión la que se encarga de debatir cómo coordinarlo, y lo que salga de ella se canalizará por decreto en el Parlamento", ha añadido. Asimismo, ha asegurado que los policías locales no tienen todos el mismo nivel, porque a veces están organizados en cuerpos policiales, por lo que esta norma no tendrá el mismo efecto en todos los municipios".