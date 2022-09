Política Eusko Alkartasuna Un juzgado de Vitoria-Gasteiz insiste en que hay que repetir las primarias en EA EITB MEDIA Publicado: 08/09/2022 16:41 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2022 17:31 (UTC+2) La secretaria general, Eba Blanco, había interpuesto un recurso, ahora rechazado, contra el auto que ordenaba la repetición de las primarias en las que fue elegida tras la anulación de la candidatura de Maiorga Ramírez, del sector crítico. Escuchar la página Escuchar la página

Eba Blanco, felicitada por Pello Urizar tras ganar las primarias. Foto: EFE.

Un juzgado de Vitoria-Gasteiz ha rechazado el último recurso interpuesto por la secretaria general de EA, Eba Blanco, contra el auto que ordenaba la repetición de las primarias en las que fue elegida tras la anulación de la candidatura del crítico Maiorga Ramírez.

El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria ha desestimado el "incidente excepcional de nulidad de actuaciones" interpuesto por Eusko Alkartasuna contra el auto que el pasado marzo ordenó a la Dirección de este partido a repetir, en un plazo de 15 días, las primarias en las que resultó anulada la candidatura de Ramírez, al considerar que se habían vulnerado sus derechos.

Blanco recurrió ese auto de marzo, y el pasado mayo el juzgado rechazó su pretensión. Sin embargo, el sector oficial interpuso un "incidente excepcional de nulidad de actuaciones", que ahora es rechazado de nuevo, en un auto fechado el pasado 2 de septiembre.

De esta forma, el juzgado "vuelve a desestimar" las pretensiones del sector de Blanco, e "impone la celebración de primarias y vuelve a condenar en costas al partido", ha remarcado en una nota Ramírez, quien considera que esta última decisión "es una buena noticia para la democracia, para EA y para EH Bildu".

El conflicto entre ambos sectores está enquistado desde 2017, por el posicionamiento de EA dentro de la coalición EH Bildu, pero se ha agravado en los últimos años, tras la judicialización del mismo. Los críticos reclaman un mayor perfil de EA dentro de la coalición soberanista.

La Dirección Nacional afirma que no es definitivo

Tras conocer el contenido del auto, fuentes de la Dirección Nacional de Eusko Alkartasuna han informado que dicho organismo se reunirá para valorarlo; no obstante, aclaran que, aunque se indique que contra el mismo no cabe recurso, "esto no significa que sea definitivo; cabe recurso extraordinario, en este caso de amparo al Tribunal Constitucional".

"Hay que recordar que estamos hablando de una ejecución provisional de una sentencia de la Audiencia Provincial que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo", precisa la citada fuente, que señala que la Dirección de EA "defenderá la capacidad de autoorganización del partido y los derechos de las y los afiliados a ser ellos, y no otras instancias ajenas, quienes decidan la fórmula democrática adecuada para la elección de la secretaría general".

El sector crítico apela a "la participación, la transparencia y la democracia"

El sector crítico, en un comunicado, afirma que, "para impedir un ejercicio de democracia directa" consistente en que cada persona afiliada emita un voto, "la Dirección Nacional de Eba Blanco celebró un Congreso en febrero de 2022 en el que eliminó de los Estatutos fórmulas de tomas de decisiones en los que la afiliación podía tomar directamente posición ante los nombramientos y decisiones políticas", como elecciones primarias o Asambleas Territoriales. "Dicho Congreso, ante las iniciativas basadas en evidencias acreditadas por afiliados a los que no se les permitió participar, fue anulado cautelarmente por los juzgados el pasado mes de junio".

"Del mismo modo", prosigue," y a modo de corolario grotesco, la Dirección de Eba Blanco llegó a expulsar del partido a su adversario político interno Maiorga Ramirez, junto con los referentes territoriales elegidos directamente por la afiliación, a pesar de la evidencia sustentada en las sentencias de que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por su propia Dirección".

"En definitiva", concluye Maiorga Ramirez, "es el momento de la participación, la transparencia y la democracia, de poner urnas en los alkartetxes y de que sea la afiliación quien vuelva a tener la primera y la última palabra en el partido, para afrontar un nuevo curso político en el que es más necesaria que nunca la aportación de la socialdemocracia vasca en defensa de los derechos sociales de la ciudadanía".