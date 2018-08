Política

Presidente del TS

Dívar no ha pensado en dimitir porque tiene la conciencia 'tranquila'

Redacción

01/06/2012

El presidente del CGPJ y del Supremo afirma que no ha cometido ninguna irregularidad "jurídica, moral o política".

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha asegurado hoy que en ningún momento se ha planteado dimitir de su cargo, que tiene la conciencia "absolutamente tranquila" y que no ha cometido ninguna irregularidad "jurídica, moral o política".



Dívar se ha pronunciado así en su primera comparecencia pública

ante los medios desde que hace 23 días el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez le denunciara por malversación ante la Fiscalía por los gastos de sus viajes a Marbella y ha explicado que dimitir sería como asumir algún tipo de culpabilidad y que continuar al frente del Consejo es "un acto de responsabilidad".



Tras asegurar que siempre se ha hecho cargo de sus gastos privados, decir que los hoteles en los que se alojaba no eran de lujo, sino "bastante económicos para lo que es la zona", Dívar ha sostenido "de forma tajante" que la persona con la que compartió cenas durante sus visitas a Marbella "tiene carácter público y oficial y no responde a relaciones personales".

El presidente del CGPJ ha lamentado "profundamente" el daño que la polémica ha causado en la imagen de la justicia española y ha admitido su "amargura y preocupación" porque se haya producido "en un momento en que nuestro país atraviesa una profunda crisis".



Preguntado por si considera que mantiene su autoridad para seguir ejerciendo como presidente del Poder Judicial, Dívar ha reconocido que se siente "quebrantado moralmente", pero ha insistido en que nunca se ha planteado la dimisión y ha dicho que tampoco sabe si presentaría la renuncia en caso de que el Tribunal Supremo admita la querella por estafa interpuesta hoy contra él.