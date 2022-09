Política EUSKADI IRRATIA Atutxa dice que el Gobierno de Cataluña se constituyó "con escasa confianza" entre los socios IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 29/09/2022 09:22 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2022 10:42 (UTC+2) "Después de lo de ayer", la presidenta del BBB ve "en riesgo" a la Generalitat. "No sé si serán capaces de seguir trabajando juntos", ha dicho. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Itxaso Atutxa, presidenta del BBB, hoy en Euskadi Irratia 21:32 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Atutxak esan du bazkideen arteko "konfiantza gutxirekin sortutako Gobernua" dela Kataluniakoa

Audios (1) Itxaso Atutxa EAJren Bizkai Buru Batzarreko presidenteari elkarrizketa

Tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de destituir al vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró (JxCat), el Gobierno de Cataluña "está en peligro". Así lo cree la presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, que duda que los dos socios de gobierno —Junts per Catalunya y ERC— ahora sean capaces de seguir trabajando juntos. Según ha dicho, desde el mismo momento de su constitución era evidente que los partidos estaban muy alejados el uno del otro, "una distancia que ha ido incrementándose con el tiempo".

"Es muy duro lo que está ocurriendo, pero la desconfianza viene de antes. Estamos ante un Gobierno que se constituyó con muy poca confianza entre los socios, y la relación nunca ha sido buena. JxCat y ERC están muy distanciados", ha asegurado.

Preguntada sobre las transferencias pendientes, ha advertido de que "el tiempo se agota". Ha acusado de nuevo al Gobierno español de no cumplir lo prometido y ha señalado que "la buena voluntad no basta". Así, ha señalado que, aunque para el PNV "es importante que haya estabilidad en España", "no siempre vamos a estar pendientes de lo que pueda haber al otro lado del abismo".

Por otro lado, la dirigente jeltzale también se ha referido al debate sobre la reforma fiscal que se está dando en España. Ha indicado que el PSOE ha mostrado desde el principio su "voluntad de llegar a un acuerdo con nosotros", pero habrá que ver "el encaje jurídico" de las nuevas medidas en el sistema vasco. En cualquier caso, se ha mostrado convencida de que el Partido Socialista no adoptará ninguna medida que perjudique al Concierto Económico porque "para ellos también es importante no romper nada".

En este sentido, ha insistido en que "cambiar la fiscalidad es un asunto muy complejo que requiere una mirada amplia" por lo que le parece "un poco frívolo" la polémica que se ha generado en el Estado respecto a este tema.

Finalmente, en cuanto a los posibles acuerdos que se adoptarán en ayuntamientos y diputaciones, ha afirmado que su partido buscará siempre "mayorías estables" en todas las instituciones, y no ha negado que, "por respeto y después de años de colaboración", la "primera llamada" por parte del PNV será para el PSE.