Política

Elecciones autonómicas CAV

Basagoiti: 'Tenemos que convivir todos, también los de Batasuna'

Redacción

02/06/2012

Basagoiti ha insistido en su propuesta de adelanto electoral "para antes de noviembre".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha dicho que el objetivo de su partido es hacer un País vasco centrado y en el que "podamos convivir todos, también los de Batasuna".



En una entrevista con EFE, Basagoiti ha explicado su posición ante las próximas elecciones autonómicas, en las que el PP vasco aspira a representar al centro político "y a que los vascos podamos convivir, porque, aunque suene muy duro en otros lugares, en esta tierra vivimos todo tipo de gente, del PP, nacionalista, del PSOE y de Batasuna, que están ahí; eso es el País Vasco y en ese País Vasco tenemos que vivir todos".



Ante las elecciones autonómicas, previstas para febrero del 2013 si no hay adelanto, Basagoiti estima que PNV y Batasuna van a converger en el fondo "para intentar dar pasos hacia la ruptura del país, y el único que tiene un proyecto alternativo a eso es el PP. Los únicos que defendemos una Euskadi del Estatuto y la Constitución somos nosotros".



"Los socialistas no son nuestros enemigos, mi rival no es el PSE, yo aspiro a ser el contrapeso de Bildu y PNV", que ya son "socios en Gipuzkoa", donde el PNV permitió aprobar los presupuestos de la izquierda abertzale.



Basagoiti ha insistido en su propuesta de adelanto electoral "para antes de noviembre", para que el próximo gobierno vasco pueda presentar presupuestos con tiempo suficiente.



Respecto a la presencia de la izquierda abertzale, Basagoiti ha dicho que "Batasuna, Bildu o Sortu no tienen credibilidad, porque ETA no ha desaparecido, y si no ha desaparecido antes de las autonómicas no merecerían el voto de nadie",



Por último, sobre la intención del PP de que voten los vascos que se tuvieron que ir por la amenaza terrorista, una propuesta que el PNV ha calificado de "pucherazo" electoral, Basagoiti ha respondido que "ha habido treinta años de pucherazo nacionalista, treinta años en los que el PP y el PSE no han podido tener representantes en los pueblos. ¿Quién se beneficia de que mi concejal de Ondarroa tenga que vivir en Bilbao?", ha concluido.