Política Justicia El PP suspende la negociación para reformar el CGPJ agencias | eitb media Publicado: 28/10/2022 08:38 (UTC+2) Última actualización: 28/10/2022 08:38 (UTC+2) El partido liderado por Feijoó ha tomado la decisión argumentando que Sánchez mantiene la intención de reformar el delito de sedición.

Euskaraz irakurri

El Partido Popular ha suspendido la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el argumento de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantiene la intención de reformar el delito de sedición.

El PP denuncia que hay un cambio de posición respecto a lo que les trasladó el PSOE en el marco de la negociación, y explica en un comunicado que Feijóo ha ofrecido a Sánchez abordar juntos "cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal".

El PP ha suspendido las conversaciones a la espera de que el PSOE decida "si en el ámbito institucional quiere avanzar" con el PP, un "partido constitucionalista", o si opta por "seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional".

Defienden los populares que su vocación de acuerdo es "firme", pero argumentan que también lo es su "convicción" de que no pueden "seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo".

En su comunicado, el PP informa que Feijóo y Sánchez hablaron la tarde del jueves por teléfono, una conversación que tuvo lugar después de que Sánchez anunciase que el pacto estaba "listo" y el PP le haya desmentido y tras mantener el Gobierno que su compromiso para reformar el delito de sedición seguía vigente.

A pesar de que el PP no habla de ruptura y subraya que está a disposición de Sánchez, la negociación ha vuelto a malograrse después de que ambas partes señalarán que ésta era la "última oportunidad".