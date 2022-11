Política PRESUPUESTOS 2023 EH Bildu presentará enmienda a la totalidad de los presupuestos vascos EITB MEDIA Publicado: 22/11/2022 15:19 (UTC+1) Última actualización: 22/11/2022 15:36 (UTC+1) La portavoz parlamentaria del grupo, Maddalen Iriarte, ha criticado la ausencia de "una verdadera vocación negociadora" por parte del Gobierno Vasco. Escuchar la página Escuchar la página

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte Whatsapp

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha anunciado este martes que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Gobierno Vasco para 2023, tras no ver en el Ejecutivo vasco "una verdadera vocación negociadora" para las Cuentas. "No vamos a hacer un ejercicio de escenificación que no se corresponde con la realidad", ha subrayado.

Tras mantener un tercer encuentro con el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, Iriarte ha comparecido ante los medios de comunicación para explicar su decisión tras subrayar que EH Bildu no ha visto reflejadas en la propuesta que le hizo la semana pasada el Gobierno "ninguna de las propuestas" que la coalición considera que "dan respuesta a problemas que en este momento cree inaplazables e inapelables".

Asimismo, ha explicado que "por rigor y por la lealtad que le debe a la ciudadanía" considera que "es más riguroso decir que este año el Gobierno no ha respondido a ninguna de las propuestas que hacía EH Bildu y que son de sentido común".

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha reiterado que la oferta realizada por parte del Gobierno Vasco incidía en la medida de lo posible, económica y competencialmente, en los ámbitos troncales de interés para EH Bildu.



El consejero ha constatado que en las negociaciones presupuestarias a veces se dan las condiciones y otras no, y en esta ocasión, no ha habido margen para el ejecutivo de poder seguir aproximándose a un acuerdo presupuestario.

Azpiazu aborda hoy la tercera ronda de reuniones con la oposición —se ha excluido a Vox— para seguir negociando los presupuestos de 2023.

En concreto, tras la reunión con EH Bildu, está previsto que a las 16:00 se reúna con Elkarrekin Podemos-IU y a las 17:00 con PP+Cs.