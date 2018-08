Política

En Durango

Urkullu acusa al lehendakari de estar en campaña electoral desde abril

Redacción

08/06/2012

Ante eso, el presidente del PNV ha dicho que "lo que nosotros decimos es que Euskadi no está para pasarse meses de campaña".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha acusado hoy al lehendakari y secretario general del PSE-EE, Patxi López, de estar en campaña electoral desde el pasado 2 de abril mientras niega reiteradamente que vaya a haber adelanto electoral.

Urkullu ha hecho estas manifestaciones en una intervención ante un numerosos grupo de cargos electos del PNV de la comarca vizcaína del Duranguesado, con quienes ha realizado un balance del primer año de legislatura en los Ayuntamientos salidos de las elecciones de mayo de 2011.

El presidente del PNV, propuesto por la dirección de este partido a las bases para ser elegido como candidato de esta formación a lehendakari en las próximas elecciones autonómicas (aún sin fecha de celebración), ha criticado que el lehendakari niegue constantemente estar en campaña o que vaya a haber adelanto electoral, cuando "solo tiene en mente las elecciones".

Ante la actitud del lehendakari, Urkullu ha señalado: "Lo que nosotros decimos es que Euskadi no está para pasarse meses de campaña".

El líder del PNV ha señalado también que "la legislatura se ha terminado. Esto no da más de sí. El Gobierno no tiene ningún apoyo político ni institucional; no tiene ningún plan ni proyecto".