Sánchez: "El Gobierno de España acata la decisión del TC y adoptará medidas para poner fin al bloqueo" EITB MEDIA Publicado: 20/12/2022 11:29 (UTC+1) Última actualización: 20/12/2022 12:18 (UTC+1) El presidente del Gobierno de España, en una declaración institucional tras la suspensión de la tramitación de las reformas legales diseñadas por PSOE y Unidas Podemos, traslada un mensaje de "serenidad", pero avisa: "La democracia requiere respeto a la ley".

Euskaraz irakurri: Sanchez: "Gobernuak Konstituzionalaren erabakiari men egin, eta blokeoaren aurkako neurriak hartuko ditu"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que el Ejecutivo que lidera "acata" la decisión tomada el lunes por la noche por el Tribunal Constitucional (TC) de suspender la tramitación en el Senado de las reformas legales impulsadas por PSOE y Unidas Podemos, aprobadas en el Congreso, si bien ha precisado que el Gobierno español "adoptará medidas" para poner fin al bloqueo en que se encuentra el propio TC y el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez, en una declaración institucional ha trasladado a la sociedad del Estado español un mensaje de "serenidad", pero también ha avisado de que "la democracia requiere respeto a la ley".

En este contexto, Pedro Sánchez ha comenzado afirmando que el Tribunal Constitucional ha acordado, con una mayoría de seis a cinco, "una decisión sin precedentes en 44 años de democracia" en el Estado español. El líder del Ejecutivo de España ha situado el origen de la medida en el hecho de que el PP, optando por "incumplir el mandato constitucional", favorece una situación "inédita" de bloqueo para la renovación del propio TC, así como del CGPJ; el objetivo del PP, en palabras de Sánchez, es el de "mantener una composición anterior", en ambos órganos, "que le era más favorable".

Según ha subrayado, y para tratar de "retener, con medidas espurias, un poder que la ciudadanía no le ha dado", el PP ha utilizado diversos "pretextos" que han desembocado, ha dicho, en un hecho "grave", ya que los y las representantes "democráticamente elegidas" no pueden realizar la función para las que han recibido el apoyo de la ciudadanía: "Es un hecho que no tiene precedentes, no ya en España, sino tampoco en Europa", ha denunciado, justo antes de manifestar que comprende "la indignación y la preocupación" de los y las ciudadanas ante lo que ha calificado como un "choque institucional".

De esta forma, Pedro Sánchez, habida cuenta de que España es, ha dicho, "una de las grandes democracias" a nivel internacional, ha señalado que hay "mecanismos" a los que recurrir para poner fin a esta situación: "La ley y el cumplimiento de la Constitución", ha precisado, para manifestar, a continuación, que el Gobierno que preside "acata" el acuerdo del TC, pero también adoptará "medidas", que no ha detallado, para acabar con el bloqueo y para que se respete la voluntad popular que evidenciaron los y las ciudadanas en las elecciones generales de 2019.