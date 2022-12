Política justicia ¿Cuánto puede tardar el Gobierno de España aprobar la proposición de ley de la reforma judicial? ane santesteban | eitb media Publicado: 21/12/2022 13:16 (UTC+1) Última actualización: 21/12/2022 13:22 (UTC+1) Mucho se está especulando sobre las posibles fechas. Un mes... tres meses... EiTB Media ha formulado la pregunta a varios abogados y también a la corresponsal de ETB en el Congreso, Amaia Etxezarreta. Escuchar la página Escuchar la página

El Gobierno de España ha activado su plan B y ha anunciado que la ley del Poder Judicial y el Constitucional tras frenar el tribunal de garantías su aprobación a través de la modificación del Código Penal se hará como proposición de ley. Esta nueva proposición podría registrarse esta misma semana. No obstante, la duda que queda es... ¿Cuándo se aprobaría?

En las últimas horas se está especulando mucho sobre las posibles fechas, y es que las posibilidades son varias. Si la fórmula que apliquen sea la de urgencia, muchos consideran que podría estar lista para finales de enero o para principios de febrero.

Hay que tener en cuenta que enero es mes inhábil en el Congreso. No obstante, y aunque el propio reglamento del Congreso avala que en el primer mes de cada año el pleno de la cámara no se reúna ni una sola vez, no sería la primera vez que se celebren plenos.

Varios abogados, por su parte, han señalado a EITB Media que esto se podría alargar hasta, al menos tres meses. Estaríamos ya en marzo.

Sin embargo, y según la corresponsal de ETB en el Congreso, Amaia Etxezarreta, se trata de una cuestión difícil de responder, puesto que existen varios factores que lo condicionan, como la voluntad política o los pasos rutinarios que se debe de dar en este tipo de trámites.

La corresponsal en el Congreso señala que antes, no obstante, se tiene que decidir la fórmula exacta con la que van a presentarla, y en qué momento, por lo que no se puede saber con exactitud la fecha. Aunque no se haga como "urgente", los trámites pueden ir rápido, ya que "los ritmos los establece la Mesa", señala.

Etxezarreta cree que, después de lo ocurrido, la urgencia no es una prioridad para los miembros del Congreso, sino la seguridad de que se formule de forma correcta para que no se den pasos hacia atrás. Es decir, lo que se pretende es que "no se deje ni un cabo suelto para que ni el Tribunal Constitucional ni tampoco el europeo estén encima. Por eso tienen que buscar la fórmula más segura posible", añade.

En estos momentos todos los grupos políticos ya tienen entre manos la proposición de ley redactada por el PSOE, y es visible que el bloque de investidura, al menos en esto, esté unido.

De hecho, hoy, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha ofrecido su apoyo a Pedro Sánchez para sacar adelante la proposición de ley que busca la renovación del Tribunal Constitucional ante la negativa de este órgano de que aprobara vía enmiendas al Código Penal.

Lo que sí han aclarado es que la iniciativa no corresponderá al Gobierno de Sánchez, sino a los grupos parlamentarios del bloque de investidura. La intención es que esta iniciativa incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Tribunal Constitucional para su propia renovación.