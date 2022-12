Política En el Senado Sánchez acusa al PP de "enmudecer" a las Cortes, y Feijóo le pide que no reduzca a cenizas la democracia EITB MEDIA Publicado: 21/12/2022 18:27 (UTC+1) Última actualización: 21/12/2022 19:15 (UTC+1) El presidente del Gobierno de España y el presidente del PP han mantenido este miércoles, en el Senado, su último debate parlamentario de este 2022, dos días después de que el Tribunal Constitucional haya paralizado la ley que buscaba su propia renovación. Escuchar la página Escuchar la página

Pedro Sánchez, en el Senado, este miércoles.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles en el Senado que el PP de Alberto Núñez Feijóo ha llegado "más lejos" que Pablo Casado, porque ha logrado "enmudecer" a las Cortes Generales, tras la decisión del Tribunal Constitucional. Por su parte, el jefe de la oposición le ha pedido que deje de "descalificar" al Tribunal Constitucional y de reducir a "cenizas" la democracia, al tiempo que ha dejado claro que el PP no ha "cuestionado la legitimidad" de su victoria electoral.

Se trata del último debate parlamentario de este año en el Senado entre Sánchez y Feijóo, y se produce justo dos días después de la decisión del Tribunal Constitucional, que ha paralizado la ley que buscaba su renovación. Sin embargo, el Gobierno español va a impulsar con sus socios una proposición de ley para desbloquear la renovación del tribunal de garantías, según anunciaron este martes fuentes parlamentarias.

Sánchez ha afirmado que el presidente del PP lleva nueve meses en la política nacional, y "todo lo que ha conseguido es enmudecer" a las Cortes Generales: "Esa es la gran aportación del PP de Feijóo", ha proclamado, para añadir que el PP quiere que el Parlamento "no hable", pero lo va a hacer "alto y claro".

Así, ha señalado que los poderes que "acompañan", e incluso "dirigen", al PP, según ha afirmado, cada vez son "menos ocultos", y han conseguido el hito de quitar a las Cortes competencias que le había conferido la Constitución, es decir, la capacidad de proponer, debatir y legislar: "Les he escuchado decir que están dispuestos a hacer lo que haga falta, pero han llegado demasiado lejos", ha espetado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo español ha recalcado que Feijóo "ha llegado más lejos que su antecesor", Pablo Casado, y lo ha achacado a que quizá es "porque no quiere correr la misma suerte que el señor Casado". Tras echar en cara al PP sus críticas llamándole "tirano", Sánchez ha afirmado que el líder del PP ha perdido "el poco crédito que le quedaba".

Feijóo: "Deje de tomar el pelo a los españoles"

Feijóo, visiblemente enfadado, ha pedido a Sánchez que deje ya "de tomar el pelo a los españoles", y "deje de provocar". "Deje de descalificar al TC. Déjelo ya", ha solicitado, para añadir que "no hay un solo primer ministro europeo" que hable como el presidente del Gobierno.

Además, el líder del PP ha afirmado que "nadie ha cuestionado la legitimidad" de la victoria electoral de Sánchez, pero le ha echado en cara los pasos que está dando, asegurando que en estos meses ha "perfeccionado el manual de obediencia a los independentistas". De hecho, le ha preguntado si tiene fecha ya para celebrar una consulta, como le piden los independentistas.

Alberto Núñez Feijóo, en una intervención.

Feijóo ha acusado al presidente de "pisar el acelerador de la degradación institucional" durante el último mes, pues su Gobierno va "de incendio en incendio", según ha afirmado. Sin embargo, le ha advertido de que no se puede permitir "reducir a cenizas" la arquitectura democrática e institucional que se ha venido fortaleciendo durante los últimos 40 años. "Van a por todas las instituciones", ha añadido.

En la misma línea, Feijóo le ha pedido "que no subestime la inteligencia de los españoles", pues, según ha remarcado, eliminar el delito de sedición no mejora la integridad territorial, reformar el de malversación no mejora la lucha contra la corrupción y "colar una reforma del poder judicial por la puerta de atrás" no mejora la separación de poderes.

En su último turno de palabra, Sánchez ha reprochado al líder de la oposición que se erijan como el partido constitucionalista y consideren que el resto son la "anti España", según lo ha calificado, pero que no respeten los plazos que fija la Constitución ni el mandato de las Cortes, ya que piden elecciones anticipadas, ni en el plazo que establece para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.