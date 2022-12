Política Entrevista Iturgaiz: "La gestión de Osakidetza ha pasado de ser la joya de la corona a ser bisutería barata" LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA Publicado: 27/12/2022 09:52 (UTC+1) Última actualización: 27/12/2022 10:16 (UTC+1) Preguntado por que haría él para reducir las listas de espera, ha señalado que hay que hacer más casos a "los batas blancas". "El Gobierno Vasco tiene un volcán abierto con Osakidetza", ha señalado. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha sido entrevistado este martes en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, donde ha hablado, entre otros temas, sobre la situación que vive Osakidetza. Preguntado por que haría él para reducir las listas de espera, ha señalado que hay que hacer más casos a "los batas blancas". "El Gobierno Vasco tiene un volcán abierto con Osakidetza. Se vuelve a repetir la historia, ya son muchos los consejeros que han dimitido. Es un problema de gestión, ha paso de ser la joya de la corona a ser bisutería barata", ha destacado.

En ese sentido, ha opinado que la consejera de Sanidad, Gotzone Sagardui, debe parar la "guerra" que hay entre los hospitales: "Hay un grave problema de dirección y gestión, porque no están cogiendo al toro por los cuernos".

Iturgaiz también se ha mostrado muy crítico con EH Bildu cuando le han preguntado si, ahora que es Navidad, compartiría un brindis con todos y todas las parlamentarias. "Por supuesto que no. Ante algunos hechos muy graves, muchos de ellos han mirado hacia otro lado e incluso han justificado dichos hechos. Esas personas tienen un déficit democrático. Son legales porque algunos jueces, no todos, así lo han decidido, pero no son partidos democráticos, por lo que no tengo nada que brindar con ellos", ha indicado.

El presidente del PP vasco no ha querido adelantar nada sobre las candidaturas del PP en las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca: "La decisión se tomará en enero".

Por último y haciendo referencia a la decisión del Gobierno de España de activar su plan B tras la suspensión de la tramitación en el Senado de la reforma para renovar el Tribunal Constitucional, Iturgaiz ha destacado que lo que está sucediendo "es culpa del Gobierno español". "Hace mucho tiempo Alberto Núñez Feijóo propuso al presidente Pedro Sánchez una recomposición de la Justicia, con un planteamiento esencial: que sean los jueces quienes elijen a los jueces. Sánchez echó esa idea a la basura", ha añadido.

Además, ha denunciado que los socialistas están haciendo todo lo posible para que no haya una separación de poderes en España. "Quieren manejar la Justicia para que sus leyes salgan adelante, y el PNV es el respirador artificial de Sánchez, ya que apoya que salgan adelante sus leyes. Esa es la situación que estamos viviendo", ha concluido.