Lasarte se atribuye un asesinato y no recuerda si 'Txapote' participó

Redacción

14/06/2012

El preso Valentín Lasarte dice ser el autor material del asesinato del inspector jefe de Policía Enrique Nieto y asegura no recordar si en el atentado participó 'Txapote'.

El preso de ETA Valentín Lasarte se ha atribuido este jueves la autoría del asesinato, en junio de 1995, del inspector jefe de Policía Enrique Nieto, cometido en Donostia, y ha asegurado "no recordar" la identidad de los otros miembros del 'comando Donosti' que participaron en la acción, entre ellos Javier García Gaztelu, 'Txapote', juzgado hoy.

Lasarte, que ha acudido como testigo a la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional, ha admitido conocer a 'Txapote' por haber ambos "militado en ETA" y ha asegurado que sí recuerda que García Gaztelu estuvo "una época en el comando".

"Me desvinculé hace años de ETA por estar en desacuerdo y él no. No tengo hacia ellos ni amistad ni animadversión", ha agregado.

"Hice los seguimientos y fui el autor material. Fuimos tres personas pero no recuerdo ahora mismo quienes eran", ha asegurado Lasarte ante la Sala, presidida por el juez Fernando Guevara.

'Txapote', que se ha negado a prestar declaración y a responder a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado, ha declinado también hacer uso de su derecho a la última palabra.

El fiscal Daniel Campos pide en su contra una pena de 30 años y 8 meses de prisión por la comisión de un delito de atentado en relación con uno de asesinato y dos delitos de utilización ilegítima de vehículo a motor.