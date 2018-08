Política

Reuniones presos-víctimas

La hermana de Gregorio Ordóñez pide reunirse con Valentín Lasarte

Redacción

15/06/2012

Consuelo Ordóñez dice se siente obligada a reunirse con Valentín Lasarte para que le pida perdón “y comprobar si es un perdón verdadero”.

La hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado por ETA en 1995, y portavoz de Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido entrevistarse con uno de los asesinos de su hermano, Valentín Lasarte, para que le pida perdón por el atentado que le costó la vida al edil popular.

En una entrevista en Onda Cero, Ordóñez ha explicado que, "al amparo del plan de reinserción del Ministerio del Interior", ha solicitado verse con Lasarte, encarcelado en la prisión de Nanclares de la Oca.

Tras reconocer que este encuentro "no me lo pide el cuerpo y no me apetece absolutamente nada", ha precisado que se enteró de que estaba en Nanclares de Oca y "se ha repetido en la prensa que nos ha pedido perdón, pero nunca ha perdido perdón, debía ser una 'x' en un impreso oficial. Esto del perdón no lo entiendo".

Ordóñez ha criticado que Valentín Lasarte "nunca se acuerda en los juicios de quién estaba con él" y "todo son evasivas, encubriendo al compañero del comando", por lo que no cree que "éste sea un buen modelo de reinserción".

Según ha dicho, el objetivo del encuentro con Lasarte es para que "me pida perdón" y "luego yo ya le diré lo que le tenga que decir sobre el perdón". "Me tiene que pedir perdón. Yo voy a probar si realmente ese perdón me lo pide y luego si es verdadero", ha añadido.

Preguntada si cree que los familiares de las víctimas encuentran alivio al encontrarse con los asesinos, ha precisado que no va a la entrevista "por un tema espiritual, psicológico, ni nada por el estilo".

"Voy a pedir que me acompañe alguien de mi confianza. Aunque no me apetece nada ese encuentro, me veo obligada a hacerlo. Casi la mitad de los atentados mortales de ETA están sin esclarecerse", ha concluido.