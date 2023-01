Política Caso De Miguel Hazi subraya que De Miguel no desempeña "ningún cargo de confianza" ni de gerente AGENCIAS | EITB Media Publicado: 04/01/2023 15:53 (UTC+1) Última actualización: 04/01/2023 16:03 (UTC+1) La fundación pública ha señalado que el exdirigente del PNV alavés, condenado por delitos de corrupción, se reincorporó a su plaza en 2010 y que no puede adoptar medidas hasta que la sentencia en su contra sea firme. Escuchar la página Escuchar la página

La Fundación Hazi, dependiente del Gobierno Vasco, ha precisado que el exdirigente del PNV de Álava Alfredo de Miguel, condenado a 13 años de cárcel por varios delitos de corrupción, no desempeña "ningún cargo de confianza, ni de libredesignación, ni cargo político, ni es funcionario" de esta entidad.

Además, a través de un comunicado en respuesta a las informaciones de los últimos días sobre la situación laboral de este excargo jeltzale, ha afirmado que De Miguel "no ostenta ningún cargo de 'gerente' dentro de la organización de la Fundación HAZI", en la que --según ha indicado-- "sí ejerce como trabajador indefinido".

Esta fundación ha informado de que Alfredo De Miguel, trabajador de carácter laboral de la Fundación Hazi, se reincorporó a su plaza en abril de 2010, tras la excedencia de la que dispuso para ejercer como cargo público en la Diputación Foral de Álava.

Hazi ha explicado que De Miguel asumió, entre otras, las funciones de diseñar del plan de gestión anual dentro de su ámbito de actuación y captar proyectos y promotores.

La fundación asegura que ha actuado "con transparencia" y que toda esta información "ha sido remitida de manera reiterada, tanto por escrito como explicada, por el propio director de Hazi en comparecencias en los años 2020 y 2021".

En dichas informaciones --según ha indicado-- también se ha expresado que, "aun siendo conocedores de que Alfredo De Miguel es una persona sobre la que consta una sentencia condenatoria por corrupción, se trata una sentencia que todavía no es firme, dado que existe el derecho a la doble instancia penal contra sentencias condenatorias".

Hazi dice que entiende que esta circunstancia "no sea comprendida por la sociedad", y reconoce que las decisiones tomadas respecto a esta persona "no resultan sencillas para la propia organización, si bien, a la Fundación, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, corresponde actuar conforme a criterios jurídicos y administrativos".

Asimismo, considera "difícil de comprender" que, "no habiéndose producido ninguna novedad en la condición laboral de Alfredo de Miguel en los últimos siete años, durante estas 24 horas se haya interpretado como hecho noticiable una información no verídica, ya que Alfredo de Miguel no ostenta el cargo de gerente", mientras que la información restante "ya es pública y obra en el Parlamento desde hace más de dos años".

En todo caso, ha afirmado que "la existencia de una sentencia firme, sea en la dirección que sea, permitirá a la Fundación Hazi y al Departamento del que depende, tomar una decisión siguiendo los criterios jurídicos y administrativos" respecto a De Miguel