Crisis en Navarra

Roberto Jiménez: 'No hay vuelta atrás'

Redacción

15/06/2012

El destituido vicepresidente de Navarra ha asegurado que van a proponer desde la oposición la creación de una comisión de investigación "que aclare la situación financiera de la comunidad foral".

El secretario general del PSN, Roberto Jiménez, ha asegurado que "no hay vuelta atrás" en la ruptura del Gobierno de la que ha responsabilizado a la presidenta Yolanda Barcina, al destituirle como vicepresidente "para evitar trasladar a la ciudadanía la realidad de las cuentas de Navarra".



"Lamentablemente tampoco los socialistas estamos en condiciones de poder decir con claridad a cuánto asciende el déficit", ha dicho Jiménez en su primer comparecencia tras la ruptura del Gobierno, en la sede del PSN, acompañado de toda la ejecutiva y los dos consejeros que abandonan el Gobierno.



Jiménez ha anunciado que lo primero que van a proponer desde la oposición es la creación de una comisión de investigación "que aclare la situación financiera de la comunidad foral".



Respecto al escenario creado tras su destitución y el cese de los otros dos consejeros socialistas, Roberto Jiménez no ha querido decantarse por ninguna de las posibilidades y, tras señalar que el anticipar las elecciones depende de la presidenta, ha afirmado que no han "valorado" de momento la posibilidad de formar un Gobierno con IU, NaBai y Bildu.



Sobre la posibilidad de un Gobierno en solitario de UPN ha apuntado que, conociendo "el temple" y "la cintura" de Yolanda Barcina, no piensan que pueda cambiar de actitud como para poder alcanzar acuerdos puntuales con ellos.



Barcina apuesta por la fórmula de colaboración UPN-PSN



La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, ha reconocido que la "situación insoportable" entre los socios del Gobierno foral, UPN y PSN, había llevado en las últimas semanas a "crear problemas" por no "solucionar" los de los ciudadanos, lo que le ha obligado a destituir al vicepresidente socialista Roberto Jiménez.

"Sigo apostando por la fórmula de colaboración UPN-PSN, que ha dado resultados para tener los mejores niveles de Bienestar", ha señalado en todo caso, ya que ha reiterado su apuesta por esta fórmula de colaboración y ha evitado ponerse en cualquier escenario que suponga la disolución del Parlamento y la convocatoria de unas nuevas elecciones.