La Fiscalía recurrirá la absolución de D3M y Askatasuna

Redacción

21/06/2012

Argumenta, entre otras cosas, que no se han resuelto todos los puntos que han expuesto la acusación y la defensa, y que se ha producido un error en la apreciación de la prueba.

Los once acusados de colaborar con ETA fueron absueltos. EITB.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá la absolución de once miembros de D3M y Askatasuna al considerar que debían haber sido condenados por integración o colaboración con ETA, al contrario del criterio del tribunal, que estimó que no apoyaron "conscientemente" a la banda.

Así lo ha anunciado el fiscal Vicente González Mota en un escrito remitido este jueves a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que en su sentencia notificada el pasado lunes concluía que promover estas candidaturas, "ideológicamente asociadas a la izquierda abertzale", no supone que siguiesen las directrices de ETA.

En su recurso de casación al Tribunal Supremo, el representante del Ministerio Público argumentará que con la sentencia absolutoria se ha infringido el derecho a la tutela judicial efectiva, así como la de encajar los hechos probados en los tipos penales de integración o colaboración con banda armada.

También expondrá que no ha resuelto todos los puntos que han expuesto la acusación y la defensa, y argumenta que se ha producido un error en la apreciación de la prueba.